"Газовая схема" Онищенко: НАБУ задержало еще трех фигурантов дела

24 января детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров САП задержали двух бывших заместителей председателя правления и одного из начальников управления ПАО "Укргазвыдобування". Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

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Этих людей подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255 ("Создание преступной организации»), ч.4 ст. 28, ч.5 ст. 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением").

По версии следствия, эти люди способствовали в организации народным депутатом Александром Онищенко коррупционной схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргазвыдобування".

Сейчас готовится обращение в суд об избрании подозреваемым меры пресечения.

Как сообщал УНИАН ранее, 5 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко как подозреваемого в организации "газовой схемы", в результате которой государству был нанесен ущерб на 3 млрд грн. Но до того Онищенко, пользуясь депутатской неприкосновенностью, сбежал из Украины.

Позже Онищенко заявил, что передал спецслужбам США "компромат" на президента Петра Порошенко. Депутат утверждает, что на протяжении года записывал свои разговоры с президентом Украины на наручные часы с диктофоном. Кроме того, Онищенко обвинил Администрацию президента в подкупе за наличные народных депутатов.

8 декабря руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий и директор НАБУ Артем Сытник заявили, что в НАБУ зарегистрировано производство по факту заявления Онищенко о якобы подкупах депутатов.

17 декабря Холодницкий сообщил, что НАБУ закроет производство, которое было открыто по заявлению в СМИ Онищенко о якобы подкупе народных депутатов, если он не предоставит соответствующие материалы в течение 10 дней.