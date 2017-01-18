Полторак уверен в успешности реформы Минобороны с помощью иностранных советников

Как сообщили УНИАН в Управлении прессы Министерства обороны Украины, об этом Полторак заявил во время встречи с послом США Мари Йованович.

Министр обороны поблагодарил американского посла за четкую и неизменную позицию США, всестороннюю поддержку Украине в противодействии российской агрессии.

"Мы начали огромную работу по реформированию оборонного ведомства. Работа по созданию стратегических документов сверхважная и оказалась сверхсложной. Но еще сложнее – реализовать запланированные реформы, воплотить то, что написано на бумаге, в жизнь. И в этом мы рассчитываем на помощь иностранных советников. Убежден, что вместе нам все удастся", - подчеркнул Полторак.

Читайте такжеВ Минобороны сообщили об отсутствии потерь и стабильности обстрелов позиций ВСУ на Мариупольском направлении

Также во время разговора он отметил, что в настоящее время в Министерстве обороны и Вооруженных силах Украины по отдельным функциональным направлениям действуют 32 советника из 12 стран-членов НАТО, а также пять стратегических советников высокого уровня от США, Великобритании, Канады, Литовской Республики и Федеративной Республики Германия. Они оказывают квалифицированную экспертно-консультационную помощь в различных сферах деятельности ВСУ, осуществляют подготовку личного состава по методикам и стандартам стран-членов НАТО.

Читайте такжеВ Украине разработали новый танк, который станет конкурентом российской "Арматы"

В свою очередь Йованович представила советников от Соединенных Штатов Америки, которые начали работу в оборонном ведомстве.

"Я очень горжусь тем, что нам удалось собрать такую опытную команду", - отметила она.

"Их общий опыт работы – более 130 лет", - добавила посол.

Также Йованович выразила надежду, что такой совместный формат работы даст положительные результаты.

Как сообщал УНИАН, начальник Генерального штаба – главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал армии Виктор Муженко заявляет, что НАТО осознает опасность, которую представляет сегодня Россия для Европы.

«О вопросах развития сотрудничества, помощи Украине и передачи украинскими военными приобретенного опыта партнерам из Альянса шла речь и во время двусторонних встреч Муженко с коллегами из стран НАТО и стран-партнеров», – отмечают в пресс-службе Генштаба ВСУ.