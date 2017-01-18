НАТО осознает опасность, которую представляет сегодня Россия для Европы - Муженко

Как сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ, это Муженко подчеркнул, исходя из результатов заседания Военного комитета Украина – НАТО в среду в Брюсселе.

«Начальники генеральных штабов стран-членов НАТО осознают опасность для Европы в условиях ведения Россией агрессии против Украины», – говорится в сообщении.

Муженко также отметил единство высших военных руководителей, входящих в Военный комитет НАТО, в понимании опасности, которую представляет сегодня Россия для Европы.

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«О развитии сотрудничества, помощи Украине и передаче украинскими военными приобретенного опыта партнерам из Альянса говорилось и во время двусторонних встреч Муженко с коллегами из стран НАТО и стран-партнеров», – отмечают в пресс-службе.

В рамках визита в штаб-квартиру Альянса Муженко встретился с заместителем генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер, председателем Военного комитета НАТО генералом Петером Павелом, главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генералом Кертисом Скапаротти, начальниками генеральных штабов Великобритании, Эстонии, Канады, Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, Румынии, Словакии, Турции, Венгрии, Чехии и Швеции.