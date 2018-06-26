В чем причины проблем Александра Мороза

Что было...

Цитата из прошлого прогноза: "Одним из наиболее важных событий предстоящей недели будет процесс, связанный с вступлением блока "Наша Украина" в коалицию. …С точки зрения астрологии ситуация выглядит, как споры по идеологическим и организационным вопросам. Вместе с тем, сейчас еще не ясно, что происходит в блоке. На этой и следующей неделях должны произойти события, которые уже более конкретно обозначат, какие проблемы нужно будет решить в будущем "Нашей Украине", чтобы определиться с идеологией и внутренней организацией. Но все равно пока что полной ясности в этой ситуации вряд ли стоит ожидать. Скорее всего, только в 2007 году следует ожидать событий, на основании которых и будут приняты окончательные решения".

На прошлой неделе информации о том, что происходит в "Нашей Украине" было мало. Лидер оппозиции Юлия Тимошенко сделала заявление о том, что часть депутатов выражала согласие перейти в оппозицию, но конкретных ситуаций, связанных с этим, не было. В прошлом прогнозе фраза: "На этой и следующей неделях…" означает, что споры могут возникнуть на этой неделе. Но все эти процессы могут находиться в неопределенном состоянии до 2007 года.

В прошлом прогнозе не были отражены переговоры по газовым вопросам. К сожалению, я не смог их увидеть. Вместе с тем, они являются продолжением того процесса, который начался раньше, и был отражен в прогнозах от21.08.2006и 28.08.2006.

Что будет... Ситуация, связанная с обвинениями в адрес Александра Мороза, которая имела место на прошлой неделе, не является для него чем-то новым. Если не вдаваться в подробности, в гороскопе она выглядит, как "политические споры с влиятельными людьми". Все это тянется еще с прошлого года. Это реальный конфликт, о котором Александру Морозу лично уже все известно, и ничего нового для него в этом уже нет. Но только в начале 2008 года он узнает о подробностях всей этой истории. В то же время, астрологический анализ показывает, что весь этот конфликт не вызывает у него сильных эмоциональных переживаний. На этой неделе этот конфликт обострится, но на следующей неделе найдется компромисс.

Вновь образованной парламентской оппозиции можно порекомендовать в 2006 году очень внимательно отнестись к решению внутрипартийных финансовых вопросов. Особенно это касается споров на эти темы. Если в этом году удастся избежать таких споров, то у парламентской оппозиции могут быть перспективы на будущее. Эти споры не коснутся лично лидера оппозиции Юлии Тимошенко. Наоборот, именно она может гармонизировать обстановку, найти способы улаживания конфликтов и варианты компромиссов.

На этой неделе по прежнему основные события в внутриполитической жизни Украины будут связаны с процессами, происходящими в блоке партий "Наша Украина". Вряд ли сейчас будут приняты окончательные решения, но те ситуации, которые сложатся сейчас, помогут понять то, что будет происходить в "Нашей Украине" в следующем, 2007 году.

В целом эта неделя должна быть спокойной, без сильных событий. Первая ее половина благоприятна для переговоров и подписания соглашений, вторая половина благоприятна для налаживания личных контактов.

Во второй половине этой недели может сложиться не очень значительная ситуация, в которой Украине может быть предложен какой-то договор. Он не будет чем-то новым. Это продолжение стабилизирующих событий, которые развиваются на протяжении сентября. Этот договор поначалу может показаться резким, требовательным, и с претензиями, но проблем он не создаст. Наоборот, есть достаточно сильных и благоприятных факторов, которые способны превратить эти требования в сотрудничество.

Вадим Феофанов