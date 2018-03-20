Решения в сфере экономики создадут конфликтные ситуации

Результаты прошлого прогноза

Цитата из прошлого прогноза: "Что касается политической реформы, то на этой неделе ожидаются конфликты или споры, которые будут носить, скорее, эмоциональный и бессистемный характер. В реальных ситуациях эти конфликты будут погашаться за счет прагматических решений. В итоге такие конфликты не создадут очень серьезных проблем".

На прошлой неделе были споры по вопросам соотношения влияния "Универсала" и Конституции, но они не выглядели как причины для конфликтов.

Цитата: "Что касается Украины, то на этой неделе процесс выработки важных экономических решений продолжится и станет более интенсивным. В первой половине недели ожидается благоприятная ситуация для таких решений, которая сгладит некоторые острые моменты. Но эта ситуация не достаточно сильная".

Это событие выразилось в форме поездки Виктора Януковича в Москву, которую высоко оценил Президент Виктор Ющенко. В ходе этой поездки были достигнуты предварительные соглашения. Положительные результаты экономического сотрудничества начнут проявляться в начале октября. Кроме того, были запланированы договоренности с нефтетрейдерами.

Прогноз на неделю В целом эта неделя для политической деятельности должна пройти с переменным успехом. Текущие проблемы и успехи выглядят незначительно. Благоприятный для политической деятельности августовский фон сохранится.

Во второй половине этой недели в Украине сложится весьма благоприятная обстановка для принятия важных решений в сфере национальной экономики. Но на следующей неделе выяснится, что эти решения создают конфликтные ситуации, затрагивают интересы некоторых экономических групп или отраслей. Еще один вариант этой ситуации – какие-то деловые предложения, которые нарушают экономические интересы страны или создают проблемы для решения вопросов занятости населения.

Эта ситуация будет положительно разрешена в начале сентября за счет мощной информационной поддержки и эффективных переговоров. Скорее всего, будут подписаны определенные документы, закрепляющие эти решения.

Несмотря на промежуточный конфликт, в целом весь этот процесс создаст хорошие возможности для решения экономических вопросов. Сейчас сложно смоделировать конкретную ситуацию, которая бы отвечала всем условиям. С вероятностью 60% – 70% можно предположить, что это будут переговоры, касающиеся цен на нефтепродукты. Имеются указания на то, что одним из активных участников этих событий будет премьер-министр Янукович. После первой встречи, на которой будут обсуждаться эти вопросы, можно будет более уверенно говорить о том, каким конкретным событиям она соответствует.

Это наиболее важное событие, ожидающееся на следующей неделе. В остальном политическая жизнь в Украине будет проходить с переменным успехом. На настоящий момент основные события для следующей недели уже сформированы в недавнем прошлом, известны, и теперь они развиваются в этих рамках.

Вадим Феофанов, астролог