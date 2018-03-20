Газ и кадры будут решать все

Что было Цитата из прошлого прогноза: "В целом эта неделя для политической деятельности должна пройти с переменным успехом. Текущие проблемы и успехи выглядят незначительно".

Действительно, на прошлой неделе не было политических событий, которые бы получили достаточно большой резонанс.

Цитата: “Во второй половине этой недели в Украине сложится весьма благоприятная обстановка для принятия важных решений в сфере национальной экономики. Но на следующей неделе выяснится, что эти решения создают конфликтные ситуации… С вероятностью 60% – 70% можно предположить, что это будут переговоры, касающиеся цен на нефтепродукты…" Таким событием на прошлой неделе стало заявление Министра топлива и энергетики Украины Юрия Бойко о том, что в настоящее время уже документально оформляются принципиальные договоренности относительно политики цен на энергоносители в 2006 году, достигнутые в ходе недавнего визита премьер-министра Украины Виктора Януковича в Российскую Федерацию. Кроме того, Юрий Бойко сообщил о возобновлении переговоров по созданию газотранспортного консорциума, а также о переговорах с Туркменистаном о продлении договора на поставку газа в Украину.

Что будет Теперь можно ожидать дальнейшего развития этих событий. Можно предположить, что основная их тема – переговоры по газу. Но поскольку согласно расчетам временной период всей этой ситуации должен составить приблизительно месяц, то, скорее всего, будут и какие-то другие сопутствующие события. В основном эти события будут благоприятными, способствующими взаимовыгодному сотрудничеству. Но на этой неделе могут возникнуть сложности в рамках этой ситуации. Они выглядят как некие претензии, или требование к Украине выполнить определенные обязательства, как предварительное условие, касающееся этих переговоров. Могут быть выдвинуты какие-то условия для того, чтобы гарантировать партнерам выполнение договоренностей в будущем. Эти условия могут создать споры или конфликт, но желательно не спешить реагировать на них остро, так как в целом вся цепочка событий развивается в благоприятном режиме. Можно ожидать, что в ближайшем будущем появятся возможности для того, чтобы найти оптимальные варианты для решения сложных вопросов. Эти решения будут достаточно мощными, чтобы создать "сильные" компромиссы.

Во внутриполитической жизни страны опять могут возобновиться споры из-за распределения должностей, по процедурным вопросам. На этой неделе они могут быть не очень сильными, но это только подготовка. На следующей неделе эти споры, особенно касающиеся кадровых вопросов, должны стать намного сильнее.

Такие конфликты могут возникать не только в сфере политики, но и в обществе, на предприятиях, в организациях. Желательно отнестись к таким ситуациям внимательно, предварительно продумывать решения по ним. Особенно резонансные споры могут создавать конфликты, по которым компромиссы придется искать долго – вплоть до конца этого месяца.

Вадим Феофанов, астролог