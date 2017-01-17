Порошенко уверен, что администрация Трампа будет поддерживать Украину

Президент Украины Петр Порошенко уверен, что администрация избранного президента США Дональда Трампа будет поддерживать Украину.

Об этом он заявил в интервью Bloomberg в рамках работы на 47-м Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария).

«Украина за последние три года получала очень мощную двухпартийную поддержку в США. Это поддержка американского народа, поддержка американского Конгресса, Сената», - сказал Порошенко.

Порошенко подчеркнул, что уверен в поддержке Украины со стороны Трампа.

«Я абсолютно уверен и не сомневаюсь в поддержке как прежней, так и будущей администрации (президента) США», - добавил глава Украинского государства.

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Кроме того, Порошенко подчеркнул на политической важности встречи с избранным президентом США Трампом.

«Я был одним из первых мировых лидеров, кому президент Трамп позвонил немедленно после выборов. Мы имели интересную беседу. Мы согласовали, что сразу после инаугурации... мы определили день моего визита в Вашингтон. Повестка дня наших переговоров будет достаточно большой», - заявил Порошенко.

Ранее, президент Украины Петр Порошенко заявил, что договорился о встрече с избранным президентом США Дональдом Трампом.

«Я был одним из первых мировых лидеров, с кем Дональд Трамп поговорил по телефону после выборов. Мы договорились встретиться», - заявил Порошенко.

Кроме того, по словам пресс-секретаря президента Украины Святослава Цеголко, Порошенко отметил, что «окно возможностей в связи с избранием Дональда Трампа президентом США открытое».