НАБУ сообщило о задержании 6 человек, подозреваемых в хищении 50 миллионов гривень

Об этом сообщается на официальном сайте агентства.

Во время досудебного расследования детективы Бюро установили, что указанные лица (два руководителя государственного предприятия (Кировоградская обл.), подчиненного Национальной академии аграрных наук Украины, и четыре представители коммерческих компаний), вступив в сговор, в 2015-2016 годах завладели урожаем госпредприятия и в дальнейшем легализовали украденное.

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Двум задержанным (руководителю госпредприятия и представителю коммерческой компании) сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») Уголовного кодекса Украины. Одному из них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 5 млн грн, другому — круглосуточный домашний арест.

Остальным задержанным — трем представителям коммерческих структур и еще одному руководителю упомянутой государственной компании, задействованной в коррупционной схеме, — о подозрении сообщат в течение суток. Детективы Бюро и прокуроры САП будут настаивать на избрании для них меры пресечения в виде содержания под стражей.

Следственные действия продолжаются.