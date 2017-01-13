НАБУ планирует получить доступ к реестру е-деклараций до конца января

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

Сегодня директор Бюро Артем Сытник и председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак подписали меморандум о сотрудничестве и обмене информацией, который вступает в силу со дня подписания. Отмечается, что меморандум предусматривает, в частности, доступ НАБУ к автоматизированным информационным и справочным системам, реестрам и банкам данных, которыми владеет НАПК.

«Все технические аспекты, необходимые для обеспечения полного доступа Бюро к реестру е-деклараций, урегулируют в течение ближайших недель», - отмечается в сообщении.

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В НАБУ отметили, что получение полного доступа к указанному реестру повысит эффективность выявления подследственных Бюро коррупционных преступлений.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2016 г. Сытник и Корчак договорились создать рабочую группу для решения технических вопросов обеспечения скорейшего доступа работников Бюро к реестру е-деклараций.

***31 октября 2016 года завершился первый этап подачи электронных деклараций за 2015 год для субъектов декларирования, которые занимают ответственное и особо ответственное положение. Украинские чиновники задекларировали 30 млрд грн средств, почти половина из которых - наличные. Также чиновники задекларировали большое количество движимого и недвижимого имущества, оценочная стоимость которого явно превышает официальные доходы, полученные на государственной службе.

По состоянию на 12 января 2017 года детективы НАБУ зарегистрировали 22 уголовных производства по результатам анализа сведений, приведенных в е-декларациях, которые касаются действий 21 человека: 6 народных депутатов, 11 судей, 2 председателей районных государственных администраций, 1 заместителя председателя областного совета, 1 руководителя центрального органа исполнительной власти.