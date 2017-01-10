Пашинский о стрельбе в человека: я сделал все правильно

Об этом нардеп от фракции "Народный фронт" написал на своей странице в Facebook.

Пашинский уверяет, что заинтересован в объективном и публичном расследовании этой ситуации.

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Также он рассказал, что друзья спрашивают у него, поступил бы он так же, если бы эта ситуация повторилась.

"Ежегодно тысячи людей страдают от пьяных хулиганов. И если хотя бы 5% таких "химикусов" будут знать, что на попытку насилия они могут получить адекватный ответ, и это их остановит, а я верю, что так и будет, то я сделал все правильно. Не как народный депутат, а как гражданин, муж и отец своих детей", - заявил нардеп.

Как сообщал УНИАН, в Киевской области произошел инцидент между депутатом Пашинским и жителем Васильковщины, в результате которого Пашинский применил огнестрельное оружие.

По версии Пашинского, он применил оружие лишь после того, как сделал предупредительный выстрел вверх, а второй выстрел уже после удара бутылкой совершил в ногу нападающему.

При этом пострадавший от стрельбы на дороге под Киевом утверждает, что народный депутат Сергей Пашинский применил огнестрельное оружие не по правилам.