Вехи недели. Праздничное испытание и властный оптимизм

Своеобразную добавку к новогоднему оливье и рождественским колядкам организовали Виктор Пинчук и Василий Филипчук. Один из самых богатых людей Украины и известный эксперт-международник предложили нашей стране с большей интенсивностью искать пути примирения с Россией, фактически признав российскую принадлежность Донбасса и забыв (на несколько десятков лет минимум) о возможности вступления в ЕС и НАТО. Стоит отметить, что эти предложения были озвучены на фоне заметного охлаждения отношений Киева и Брюсселя, но и зафиксированного социологами недовольства многих украинцев происходящим в стране и вектором ее развития.

Месседжи Пинчука – Филипчука обозначили один из трендов 2017 года: предложения о поиске взаимопонимания с Россией перестанут быть уделом оппозиционных политиков с ориентацией на Кремль, их попытаются имплементировать в общественно-политический дискурс. И сделают это далеко не обладатели буденновок и футболок «Самый вежливый президент», а вполне респектабельный персонажи. Оглушенный победой Дональда Трампа в президентской гонке украинский истеблишмент может быть втянут в соответствующую дискуссию под предлогом необходимости самосохранения, ведь примеров политического самопожертвования слуг народа сегодня не так уж и много.

Президентская администрация после непродолжительной паузы ответила Пинчуку на страницах Wall Street Journal, обозначив «красные линии» устами Константина Елисеева. Петр Порошенко, как и полагается по статусу, старался излучать в новогоднем и рождественском поздравлениях уверенность в том, что худшее для страны уже позади. Главу государства постараются третировать пресловутыми «пленками Онищенко», за которыми все более отчетливо виден российский интерес.

Владимир Гройсман намерен сделать 2017 год периодом экономического роста и качественного развития Украины. Задача перед ним стоит непростая, поскольку наша страна сегодня остается европейским аутсайдером по размерам средней зарплаты и лидером по уровню коррумпированности. Одним повышением минимальной зарплаты здесь не обойтись, и у правительства есть несколько месяцев до истечения годичной индульгенции для закладывания основ экономического роста. Похоже, здесь не обойтись без создания условий для развития среднего класса, иначе говоря – давно обещанной деолигархизации, способной изменить рычаги экономического влияния в стране.

Спикер парламента Андрей Парубий считает, что проведение досрочных парламентских (и президентских) выборов – это раскручиваемый извне сценарий. Хотя в словах первого среди равных парламентария есть рациональное зерно, в соответствующих настроениях общества есть и вина законодателей, не балующих своих избирателей трудовыми вахтами в сессионном зале. На постоянном акценте на статусе воюющей страны трудно будет добиться эффективной работы парламентской коалиции, поименный список которой остается тайной за семью печатями.

Предстоятель Украинской православной церкви (КП) Филарет уверен не только в правоте борьбы за освобождение Донбасса (его исторической родины) от оккупации, но в возможности создания в обозримой перспективе в Украине поместной церкви. Интересно, как повлияет на этот вопрос «дело Драбинко», по которому проходит нардеп Вадим Новинский – один из главных спонсоров РПЦ в Украине. Кстати сказать, создание поместной церкви – мощный аргумент в противодействии гибридной агрессии России, которая пытается всеми силами доказать бесперспективность украинского государства как такового.

Евгений Магда