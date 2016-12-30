В НАБУ отчитались о результатах своей работы в 2016 году

Об этом говорится в новогоднем поздравлении на сайте НАБУ.

Отмечается, что 2016-й год - первый полный год в истории НАБУ.

"Мы показали, что в Украине может работать профессиональный независимый антикоррупционный орган. В результате, за последние 12 месяцев нам удалось вернуть государству более 100 млн грн, а также помешать хищению более чем полмиллиарда", - говорится в тексте.

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Сейчас, отметили в НАБУ, "детективы Антикоррупционного бюро вместе с прокурорами САП расследуют более 280 производств, более 45 дел, начатых в течение года, уже переданы в суд, вынесен с десяток приговоров".

"Мы понимаем, что в следующем году от нас ждут гораздо большего, и готовы к этому", - отметили в ведомстве.

Кроме того, в НАБУ напомнили, что в этом году создано первое территориальное управление НАБУ во Львове.

"В следующем году планируем запустить работу еще двух – в Одессе и Харькове", - добавили в пресс-службе.