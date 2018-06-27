Тимошенко походила Литвином

Избрание Владимира Литвина председателем Верховной Рады в очередной раз засвидетельствовало наличие в украинской политике блестящего тактика Юлии Тимошенко и отсутствие у руководства страны стратегического видения путей выхода из кризиса. Проблемы будут решать по мере их поступления, вернее – пытаться справиться с накопившимися сложностями.

О том, что возвращение Владимира Литвина в парламентский президиум стало организованной лидером БЮТ комбинацией, свидетельствует несколько фактов. Среди них – участие в голосовании за Владимира Михайловича коммунистов, оправдывавшихся исключительно для галочки. Да и 40 голосов НУ–НС (конструктивной для премьера части некогда пропрезидентской фракции) и подписание коалиционного соглашения заместителем лидера фракции Борисом Тарасюком, излучающим в последнее время лояльность в адрес Юлии Тимошенко. В конце концов – отсутствие в Украине сразу троих Викторов – Балоги, Ющенко и Януковича. Как неоднократно доказывала отечественная политическая практика, даже самые современные средства связи не могут обеспечить необходимый контроль над парламентариями.

Тимошенко не только добилась избрания спикером политика, который стремился занять первое кресло парламента. Владимиру Михайловичу сегодня не выгодны досрочные выборы, и он будет всеми силами пытаться организовать нормальную работу законодателей. Размеры фракции Блока Литвина не позволяют говорить о самостоятельной деятельности, поэтому альянс с БЮТ и частью НУ–НС будет существовать и далее. Есть у парламентского председателя аргументы для диалога с главой государства: Литвин выступил против уменьшения президентских полномочий и переписывания Конституции.

Владимир Литвин – опытный аппаратный игрок, давно усвоивший правила политического общежития, поэтому не остался в долгу перед новой покровительницей. Он не только поспешно объявил о создании коалиции НУ–НС, БЮТ и своей фракции, но и заметил, что не видит оснований для увольнения Тимошенко с поста премьера. Правда, об этом пока говорить рано – новой парламентской коалиции де-факто не существует, и лидеру БЮТ не перед кем слагать премьерские полномочия. Коммунисты, поддержавшие Литвина, вряд ли собираются входить в ее состав, а ситуация во фракции НУ–НС остается непредсказуемой. Да и законодательство в части формирования коалиции и утверждения премьера и правительства имеет немало возможностей для разнообразных толкований. Так что Верховная Рада получила нового председателя, но отнюдь не коалицию.

Лидер фракции БЮТ Иван Кириленко уже призвал к первоочередному рассмотрению антикризисных законопроектов, и этот процесс рискует стать серьезным испытанием для парламентариев. Избрание спикера лишает их малоэффективность дымовой завесы, а качество правительственных инициатив в сфере борьбы с кризисом, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Да и изыскать 226 голосов для поддержки инициатив Кабинета Министров будет непросто. Слуги народа уже прекратили даже имитировать приступы заботы об избирателях, предпочитая кулуарно решать собственные насущные вопросы.

Вряд ли реанимированный парламент откажется от перспективы заслушать главу правления Национального банка Владимира Стельмаха. Действия НБУ вызывают недоумение не только у профессиональных финансистов, но и миллионов граждан Украины. Создается устойчивое ощущение, что группа товарищей главного банкира страны заработала и продолжает зарабатывать на кризисе. Правда, особенности законодательства пока не позволяют парламенту уволить Стельмаха без представления Президента, но этот вопрос может стать предметом политического торга.

Не менее актуальной остается и необходимость принятия Государственного бюджета – 2009 и утверждения цены газа на следующий год. Прорывов в этих направлениях не наблюдается, пока правительство склонно демонстрировать разве что оптимизм, а не реальные действия. Для Литвина же бюджетный и газовый вопросы станут первой «проверкой на вшивость» – захочет ли он помогать премьеру найти выход из непростой ситуации или предпочтет отсидеться в президиуме в привычной уже роли миротворца. Впрочем, один выбор Владимир Михайлович уже сделал: в будущей президентской кампании он поставил на Тимошенко.

По всей видимости, спикеру предстоит взять на себя ответственность за успешную работу Верховной Рады, ведь в противном случае указ о ее роспуске может быть извлечен из-под сукна президентского стола.

Евгений Магда