Посол ЕК: лишь преодолев внутренний кризис, Украина сможет обеспечить будущее с ЕС

Это первое интервью вновь назначенного главы Представительства Европейской Комиссии в Украине Посла Жозе Мануела ПИНТУ ТЕЙШЕЙРИ для украинского СМИ. Справка УНИАН. 16 октября 2008 года новый Посол Европейской Комиссии и Глава Представительства Еврокомиссии в Украине Жозе Мануел ПИНТУ ТЕЙШЕЙРА вручил верительные грамоты Президенту Украины Виктору Ющенко. Господин ПИНТУ ТЕЙШЕЙРА служил офицером в Португальском военно-морском флоте, был руководителем международных проектов в Южной Африке и на Среднем Востоке. Посол работал в Представительствах Европейской Комиссии в Свазиленде и Анголе, отвечал за гуманитарную помощь Еврокомиссии на Кавказе (в Армении, Азербайджане, Грузии, а также Чечне и Ингушетии), возглавлял Миссию гуманитарной помощи Европейской Комиссии в Боснии, Герцеговине и Хорватии. С 1998 по 2002 год господин ПИНТУ ТЕЙШЕЙРА был Послом Европейской Комиссии в бывшей Югославской Республике Македония и в Мозамбике – в 2002-2005 годах. Перед назначением в Украину работал в штаб-квартире Еврокомиссии в Брюсселе, где отвечал за отношения со странами Южной Африки. Посол закончил Лиссабонский технический университет и получил последипломное образование в Норвежском техническом университете и Лондонской школе экономических и политических наук. Господин Посол, не так давно Вы начали деятельность в Украине в должности Председателя Представительства Европейской Комиссии. Какие задания Вы ставите перед Представительством ЕК в Украине? Очень рад, что буду работать в Украине на протяжении этого особенно ответственного этапа ее отношений с Европейским Союзом. Это также время больших вызовов, с которыми встретился сегодня украинский народ. Лишь преодолев внутренний кризис, Украина сможет обеспечить свое будущее с ЕС.

Приоритеты деятельности Представительства Еврокомиссии в Украине обычно лежат в плоскости развития отношений между Евросоюзом и вашим государством. Эти отношения основываются на ряде соглашений. Главным из них является Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, которое реализуется через План действий Украина – ЕС. А в рамках Европейской политики соседства также предусмотрена программа сотрудничества, которая определяет предоставление помощи Украине в осуществлении процесса реформ, развитии институционных возможностей государства. На фоне этого особенную актуальность приобрели переговоры между Евросоюзом и Украиной относительно заключения нового широкого Соглашения об ассоциации. На данном этапе уже достигнут значительный прогресс в переговорах относительно большинства аспектов этого соглашения, и сейчас мы направляем основное внимание на создание зоны свободной торговли.

Представительство также играет важную роль в связях с украинской общественностью, распространении информации о процессе евроинтеграции. Необходимо понять, что европейская интеграция – это не слоганы, заявления и призывы, а существенные реформы социально-экономических реалий страны.

Очень рад за большинство украинцев, ведь все опросы общественного мнения свидетельствуют об их поддержке европейской интеграции государства.

Как Вы оцениваете выполнение Украиной Плана действий с Евросоюзом? В каких сферах можно отметить прогресс, а в каких вопросах государство, возможно, не придерживается взятых обязательств? Украине важно достичь прогресса в сфере судебной системы – обеспечить ее независимость, беспристрастность и эффективность. Актуальное заострение приобрело принятие антикоррупционного законодательства, реформирование государственной службы, улучшение условий содержания в заведениях пенитенциарной системы, а также ратификация Римского устава Международного уголовного суда.

В отрасли экономических преобразований необходимо провести комплексную реформу налоговой системы. Особого внимания заслуживает реформирование сектора предоставления финансовых услуг. В контексте вопросов торговли и регуляции рынка, хочу отметить, нынешнее законодательство Украины в сфере государственных закупок не отвечает международной, европейской практике и не обеспечивает достаточной прозрачности и стабильности.

Также не наблюдается прогресса в реформировании государственной системы обеспечения качества товаров, продуктов и услуг, включая создание независимого национального органа по стандартизации и контролю качества.

Определенного прогресса Украина достигла в соблюдении санитарно-гигиенических и ветеринарных норм в сельском хозяйстве и пищевой промышленности. Но существующий порядок обеспечения контроля за качеством продукции не позволяет осуществлять экспорт большинства продуктов животноводства в страны Евросоюза.

Также незначительный прогресс был достигнут в реформировании порядка создания новых частных предприятий, и этот процесс все еще остается забюрократизированным и коррупционным.

Вызывает обеспокоенность и слабое обеспечение прав интеллектуальной собственности – “пиратская” продукция имеет значительное распространение на территории Украины.

Что касается вопроса свободы и безопасности, то здесь очень важным является внедрение защиты персональных данных и, в частности, ратификация Конвенции Совета Европы “О защите лиц в связи с автоматизированной обработкой персональных данных”.

Недостаточность бюджетного финансирования для создания надлежащих условий принятия и содержания беженцев, а также тот факт, что соискатели убежища очень часто становились жертвами ксенофобии и расовой нетерпимости, повлекли создание достаточно жестких, негостеприимных условий для таких людей в Украине.

Говоря о повышении эффективности украинского евроинтеграционного процесса, хочу отметить, что такие пути определены именно в Плане действий Украина-ЕС. И чем быстрее и глубже государственные органы будут сосредоточиваться на выполнении этих требований, тем эти перспективы будут более близкими и более четкими.

Украина и Европейской Союз проводят консультации о заключении нового Соглашения об ассоциации, составной частью которого должно стать создание зоны свободной торговли. Готов ли ЕС отказаться от введенных квот на украинские товары, в частности, на зерновые и металл? Насколько длительным, по вашему мнению, может быть переходный период с момента подписания соглашения о зоне свободной торговли до ее реального воплощения? Что касается количественных ограничений на экспорт, то существующие квоты для Украины применяются лишь в исключительных случаях. Сегодня они введены лишь на некоторые виды сельскохозяйственной продукции. Но эти квоты тяжело считать ограничительными, потому что за последние несколько лет Украина их даже не использовала полностью, в частности, это касается экспорта зерновых. А квоты на ввоз металлопродукции вообще были отменены после вступления Украины в ВТО. Украина со своей стороны установила квоты на ввоз некоторых видов продукции из стран ЕС, например, сахара. Евросоюз, в свою очередь, таких ограничений не применяет. Потому, хочу подчеркнуть, экспорт товаров из Украины в ЕС является преимущественно либерализируемым, и ваше государство входит в группу активнейших пользователей системы глобальных преференций, внедренной Европейским Союзом.

Сейчас Украина особенно заинтересована в улучшении своего доступа к продуктовым рынкам Евросоюза. Но продвижение украинских товаропроизводителей не всегда зависит от экономических рычагов регуляции импорта. Украина в этом вопросе имеет определенные проблемы с соблюдением санитарных и ветеринарных стандартов. Да, в мае 2008 года ЕС приостановил импорт украинского подсолнечного масла из-за его загрязнения примесями минерального происхождения. Это было серьезным ударом для украинской промышленности, ведь ЕС является наибольшим импортером украинского подсолнечного масла, а Украина – одним из наибольших экспортеров этого товара в мире. Однако, реакция украинской власти в этой ситуации была быстрой, и импорт был вскоре возобновлен вместе с внедрением процедуры систематической проверки партий масла перед их отправкой. Миссия инспекторов из ЕС посетила Украину во второй половине сентября. Украина может экспортировать подсолнечное масло при условии предоставления соответствующего сертификата, содержание которого было раньше согласовано с европейской стороной.

А запрет на ввоз продукции украинского животноводства вызван ее несоответствием санитарным и ветеринарным требованиям. И это является одной из сфер, где мы активно сотрудничаем, чтобы через создание надлежащей правовой и административной системы улучшить экспортную возможность государства. Здесь определенный позитивный прогресс уже достигнут. Например, это касается молочных продуктов. В целом, для ЕС вопроса качества и безопасности товаров имеют особенную важность. Следовательно, Украине еще необходимо достичь соответствующих критериев качества во многих видах продукции. Относительно продукции, импорт которой в ЕС разрешен, страна должна обеспечить соблюдение установленных требований, ведь в случае их нарушения поток экспорту из Украины в ЕС может быть приостановлен.

Украина и ЕС начали консультации о переходе на безвизовый режим как перспективной, долгосрочной цели. Будет ли требовать Евросоюз от Украины завершения демаркации границ с Россией, Молдовой и Беларусью, введения виз для граждан этих государств, если последние не будут иметь до той поры безвизового режима с ЕС, и включения биоматематических данных граждан в их паспорта? В сентябре на саммите Украина – ЕС было принято решение о начале диалога относительно установления безвизового режима. Первый раунд этого диалога состоялся 29 октября в Брюсселе, а второй – 8-9 декабря в Киеве. Переговоры происходят вокруг четырех основных групп вопросов. Первая касается безопасности документов, что также может предусматривать включение в них биоматематических данных владельцев. Вторая группа касается вопросов нелегальной иммиграции. Третья связана с общественным порядком и безопасностью. Четвертым предметом переговорного процесса являются внешние отношения.

Относительно требования потенциального внедрения визового режима с Россией, Молдовой и Беларусью, на сегодняшнем этапе об этом тяжело говорить, ведь неизвестно, какие выводы сделают соответствующие рабочие группы. Но если проводить параллели со странами Западных Балкан, с которыми мы также ведем визовый диалог, то в ходе этого процесса нет требования соответствия национальной визовой политики визовой политике Европейского Союза. Требование соответствия в этих вопросах появляется лишь в процессе вступления в ЕС. Но важным является наличие эффективного пограничного контроля.

Процесс демаркации границ является важным механизмом обеспечения их эффективной охраны. Однако, в ходе диалога со странами Западных Балкан, вопрос демаркации границ с соседними странами не является предпосылкой такого диалога, но бесспорно, пограничный контроль и охрана границ должны быть эффективными и действенными.

Что касается внедрения паспортов с биоматематическими данными, то, с учетом предыдущего опыта, это может быть одним из требований к Украине со стороны ЕС. Например, внедрение таких паспортов является одним из требований в ходе диалога со странами Западных Балкан.

Вообще, внедрение паспортов с биоматематическими данными является важным средством в предупреждении и борьбе с нелегальной миграцией, а также в повышении безопасности и эффективности пограничного контроля. Такие паспорта являются также обязательными для улучшения борьбы с терроризмом и организованной преступностью. Для большего понимания в украинском обществе существа этого вопроса, хочу отметить, что внедрение безвизового режима со странами Европейского Союза не будет означать автоматического присоединения Украины к Шенгенскому соглашению. Это может быть предметом отдельного переговорного процесса.

Очень важный вопрос развития отношений Украины и Евросоюза лежит в плоскости привлечения в экономику страны прямых иностранных инвестиций. Среди стран ЕС крупнейшим таким инвестором выступает Кипр: по состоянию на 1 октября 2008 года из этого государства в Украину поступило больше 8 млрд. долларов США, что составляет более 20% всего объема. Как в Евросоюзе объясняют этот феномен, и что необходимо сделать для расширения географии инвестирования в Украину? Тот факт, что наибольшая частица прямых иностранных инвестиций в Украину поступает из Кипра, объясняется офшорным статусом этой страны. Но необходимо отметить, доля других стран ЕС, из которых в Украину поступают прямые иностранные инвестиции, является также значительной и составляет больше 70% общего объема. Эти инвестиции направляются на реализацию разнообразных проектов, которые делают достаточно большой взнос в модернизацию экономики Украины.

Но и в этой сфере Украине также много чего необходимо сделать. Основным препятствиями расширения европейской географии инвестирования в Украину является нестабильное, непредсказуемое законодательство, слабая судебная система, забюрократизированный порядок лицензирования, сертификации и предоставления разрешений на хозяйственную деятельность, сложная система налогообложения, задержки с возвращением НДС и в целом непрозрачная система относительно этого налога.

Недавно начался переговорный процесс о присоединении Украины к Европейскому энергетическому сообществу. Что необходимо сделать Украине, чтобы он проходил успешно, быстро и эффективно?

Есть предварительная договоренность завершить эти переговоры к следующему заседанию Совета Европейского энергетического содружества, которое состоится в июне 2009 года. Если все будет проходить по плану, Украина сможет присоединиться к этому проекту в начале 2010 года – это есть самый оптимистичный прогноз.

Каковы перспективы интеграции Украины в Единое авиационное пространство ЕС? Что мешает скорейшему подписанию документа относительно этого? Вхождение в общее авиационное пространство требует гармонизации правил и технических стандартов, согласования политики в сфере конкуренции, усиления научно-технического и промышленного взаимодействия.

Переговоры об интеграции Украины в единое авиационное пространство ЕС, которые начались в декабре 2007 года, ведутся достаточно медленно. Евросоюз до сих пор ожидает от украинской стороны предложений относительно текста соглашения...

Сегодня особую актуальность приобрел вопрос безопасности на Европейском континенте. После событий вокруг грузино-российского военного конфликта много говорят о необходимости создания новой архитектуры безопасности в Европе. Какова Ваша позиция в этом вопросе, какой путь обеспечения национальной безопасности является самым оптимальным для Украины? Украина должна жить в мире, стабильности и процветании. Эти три элемента всегда были рецептом обеспечения безопасности – сначала в Западной Европе, а после завершения “холодной” войны – в Центральной и Восточной.

А вот привлекать кого-то извне для решения своих вопросов безопасности, что не одобряется подавляющим большинством населения, не всегда является наилучшим решением, особенно, в нынешних непростых для Украины условиях.

Недавно Вы ездили в командировку в Одессу, где встречались с членами Южного отделения Европейской ассоциации бизнеса. Каковы Ваши впечатления от поездки по украинскому региону?

Это была первая поездка за пределы Киева со времени моего пребывания в Украине. Меня поразило, что Одесса, которая является одним из основных центров туризма в Украине, имеет слабо развитую гостиничную инфраструктуру. В городе, в частности, не представлены ведущие мировые гостиничные сети, которые обязательно должны быть в таких туристических регионах. Это свидетельствует о недостаточной открытости Украины. Государство должно активизировать развитие сфер, которые являются ключевыми для туризма.

А что можно сказать об инфраструктуре для туризма в Киеве? В Киеве гостиницы, рестораны и другие привлекательные для туристов места в подавляющем большинстве чрезвычайно дороги. Боюсь, но когда в Украине в 2012 году будет проходить чемпионат Европы по футболу, туристов такие цены могут испугать. Шучу, но при таких условиях, подавляющему большинству рядовых иностранных болельщиков придется готовить еду дома, собирать эдакие “тормозки” и приезжать с ними в Украину. Футбол содействует развитию именно массового, а не бизнесового туризма. Довольно много европейских болельщиков, особенно молодые люди, никоим образом не смогут себе позволить воспользоваться существующими киевскими гостиницами.

Андрей Лавренюк