Сможет ли Президент остановить единение БЮТ и ПР?

Создание парламентского большинства в составе Партии регионов и БЮТ кажется уже неотвратимым всем, кроме Президента.

Виктор Ющенко сказал, что он не допустит создания нового парламентского большинства, желающего подвергнуть ревизии Конституцию. Позже появилась информация, что у Президента на столе лежит Указ с открытой датой выборов. Служит ли указ о досрочных выборах достаточным рычагом, чтобы остановить создание нового большинства? Что изменится с появлением нового указа о досрочных выборах и новой дате голосования, ведь проводить вопрос о финансировании избирательной кампании в парламенте некому?.. Как провести кампанию без финансирования и при несогласии наибольших представителей крупного капитала, сосредоточенных в будущей коалиции? Проиграл ли Президент битву за коалицию? Если да, понимает ли это он сам? Эти вопросы мы задали экспертам и политикам.

Леонид Кравчук, экс-Президент Украины: ВО ВРЕМЯ КРИЗИСА ВХОДИТЬ В ВЫБОРЫ - ЭТО БРОСАТЬ УКРАИНУ В ЯМУ В украинской действительности происходят такие вещи, к которым применить слово "логика" невозможно. Президент издал указ о досрочных выборах, потом его приостановил. Уже долгое время выборы как таковые сняты с повестки дня, в том числе и самим Президентом.

И сам Президент и глава его Секретариата говорили, что уже не до выборов. Но Президент почувствовал, что все-таки складывается коалиция, которая может создать конституционное большинство, и он предпринимает упредительные шаги, новый указ. Правовые основания для проведения выборов есть. Экономической целесообразности нет, потому что Украину кризис ударил сильнее, чем другие страны. Во время кризиса входить в выборы - это бросать Украину в яму. Какими бы ни были результаты опросов, 80 процентов народа - против их проведения. Они не пройдут, потому что этого не хотят ни БЮТ, ни Регионы. Еще полмесяца назад Президент в желании провести выборы мог рассчитывать на Регионы. Теперь не может. Три основных фракции: КПУ, Партия Регионов и Литвин, представляющие подавляющее большинство людей, - против досрочных выборов. И я не представляю, как можно, игнорируя волю людей, игнорируя отсутствие финансирования и кризис, провести выборы. Это невозможно. И такой опытный и не глупый в сущности человек, как Президент, не может не понимать этого. Не может не видеть, что происходит в стране. Просто на что-то надеется. На что? Рейтинг Президента вы знаете... даже неудобно говорить. Рейтинг Нашей Украины - тоже. Умножьте рейтинг на рейтинг... С такой суммой идти на выборы -это очень серьезно проиграть.

Если бы люди увидели, что Президент возглавил борьбу с кризисом, они бы его оценили. А в ситуации, когда Президент идет на выборы, потому что его убеждает в этом окружение, люди такого не прощают.

Александр Барабаш, юрист: ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РОСПУСКА ВЕРХОВНОЙ РАДЫ СОХРАНЯЮТСЯ Я думаю, что правовые основания для роспуска Верховной Рады сохраняются. Подчеркиваю: правовые, а не морально-политические. И если уже после издания указа коалиция будет создана, то это морально-политический выбор Президента -отменить свой указ или нет.

А что касается финансирования выборов, то в правовом поле без решения Верховной Рады невозможно ничего сделать. Если парламент не примет бюджет, то тормозится решение не только выборов, но и других важных финансово-экономических вопросов. Выборы провести без согласия политикума невозможно. Даже если Президент примет волевое “чапаевское” решение провести выборы, то у участников выборов миллион правовых и политических зацепок саботировать проведение кампании. (Начиная от работы ЦИК, местных комиссий, могут сорвать изготовление бюллетеней и все такое). Без законного решения о финансировании - выборы невозможны. А когда нет консенсуса политсил, нет закона о финансировании, при нынешнем конфронтационном состоянии провести выборы абсолютно нереально.

Мне кажется, что советники не до конца раскрывают Президенту политическую и правовую "подноготную" проведения выборов. Я думаю, что ему не до конца объясняют, что издания одного указа недостаточно, чтобы провести выборы.

Николай Полуденный, экс-советник Президента Украины по правовым вопросам: КАЧЕСТВО КОНСУЛЬТАЦИЙ ПРЕЗИДЕНТА - НА ОЧЕНЬ НИЗКОМ УРОВНЕ Правовые основания для роспуска парламента существуют. Но с финансированием выборов ничего не изменилось. Вносить изменения в закон о бюджете, чтобы провести финансирование, некому. А провести их без соответствующей строки в бюджете также невозможно. Поэтому я не знаю, что имел в виду Президент, когда говорил, что не допустит создания коалиции. Закон о выборах говорит, что выборы финансируются исключительно за счет Госбюджета. Более того, средства планируются отдельной строкой. А когда речь идет о вероятности выделить деньги для ЦИК прямо из Нацбанка, то я думаю, что ЦИК на это не пойдет. Это как? Чтобы ЦИК взял займ в НБУ? Но НБУ дает займы только банкам, он не может кредитовать организации, в том числе государственные. Можно представить, что ЦИК берет займ в государственном банке. Но бюджетной росписью ЦИК такое не предусмотрено, потому что это же расходы. Об этом могут говорить люди, которые думают, что бюджетным законодательством можно пренебречь.

Ну, не обойти Верховную Раду в вопросе финансирования выборов, - я в этом убежден. И что у Президента за возможности остановить коалицию, я не знаю. Я считаю, что качество консультаций Президента по этому вопросу на очень низком уровне.

Ярослав Кендзёр, народный депутат Украины: У ПРЕЗИДЕНТА ОСТАЮТСЯ РЫЧАГИ И РЕСУРСЫ ДЛЯ ОТМЕНЫ ПЛАНА “СЛАВНЫХ РЕЖИССЕРОВ” ИЗ БЮТ И ПАРТИИ РЕГИОНОВ...

Я не думаю, что Президент думает о досрочных выборах. Я точно не знаю, есть ли указ Президента о новой дате выборов. Но понимаю, что при сегодняшнем парламенте, издавая указ, Президент натолкнется на те же препоны. Выделение денег для кампании остается проблемой. Но чтоб предотвратить политическую диверсию, которую готовят и намерены совершить БЮТ и Регионы, полностью переписать Конституцию, чтоб Президент избирался в парламенте, чтоб разделить власть украинскую надвое, то Президент имеет право обратиться к украинскому народу. Будут ли согласны избиратели на такой вариант для Украины? Всенародный референдум – один из рычагов Президента. Насколько я ориентируюсь, то в целом по Украине, вопрос о целесообразности президентской формы правления, вынесенный им референдум, получил бы поддержку. Мне кажется, что Юлия Владимировна и Виктор Федорович не совсем обоснованно радуются, что у них будет триста голосов, конституционное большинство для такого изменения Основного закона. И часть депутатов из фракции Регионов, и часть БЮТ не будут соглашаться с таким вариантом перекраивания Конституции. Только больше тридцати депутатов БЮТ не согласятся на такую ревизию. Поэтому у Президента остаются рычаги и ресурсы для отмены плана “славных режиссеров” из БЮТ и Партии Регионов.

Опрашивала Маша Мищенко