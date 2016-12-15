Порошенко приветствовал договоренность лидеров ЕС о продлении санкций против России

Об этом глава государства сообщил в социальной сети Facebook.

"Мы приветствуем единодушное решение ЕС продлить секторальные экономические санкции в отношении России, начиная с 31 января 2017 года", - подчеркнул президент.

Читайте такжеМеркель и Олланд поддержали продление санкций против РФ: не видят достаточного прогресса по Украине

"Я искренне благодарен за непоколебимое единство и солидарность европейских лидеров в вопросе восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включительно с Крымом", - заявил глава государства.

"Несмотря на манипуляции и гибридную пропаганду, России не удалось избежать ответственности за продолжающуюся агрессию на Донбассе и нежелание выполнять Минские договоренности", - добавил он.

Ранее информацию о том, что Порошенко приветствовал это решение лидеров ЕС обнародовал его пресс-секретарь Святослав Цеголко.

Напомним, сегодня иностранные СМИ сообщили, что в Брюсселе лидеры ЕС согласились продлить еще на полгода действие санкций, срок которых должен был истечь 31 января 2017 года.