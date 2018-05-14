Человек из бизнеса: какой курс выберет новый госсекретарь США

Президент США Дональд Трамп определился с кандидатом на должность секретаря Государственного департамента США. Им стал главный исполнительный директор нефтяной корпорации Exxon Mobil Рекс Тиллерсон, который поддерживает отмену санкций против Российской Федерации и имеет тесные связи с президентом России Владимиром Путиным.

64-летний Тиллерсон не имеет опыта работы в исполнительных органах власти, но возглавляет крупнейшую в мире нефтяную компанию, которая осуществляет разведывательные работы по поиску нефти и газа на шести континентах в более чем 50 странах. Собственно, такое глобальное присутствие корпорации Exxon Mobil вызывает у экспертов опасения, что назначение Тиллерсона главой Госдепа может привести к конфликту интересов. К примеру, относительно взаимоотношений с Россией.

И дело здесь не столько в том, что Тиллерсона считают едва ли не другом президента РФ Владимира Путина, из рук которого он получил Орден Дружбы. Скорее, дело в том, что между Exxon Mobil и Россией существует соглашение, которое помогло открыть запасы миллиардов баррелей нефти в Карском море. Но проект по дальнейшей разработке был остановлен, когда США и Европейский союз ввели антироссийские санкции из-за аннексии Россией украинского Крыма и начала военной агрессии на востоке Украины.

Читайте такжеГлава ExxonMobil является главным кандидатом на пост госсекретаря США - WSJ

Именно поэтому в американской прессе были озвучены опасения, что бизнес-интересы компании Тиллерсона могут дополнять намерение Трампа улучшить отношения между США и РФ. Сам же Трамп в интервью телеканалу Fox News назвал Тиллерсона «игроком мирового класса» и отметил, что глубокие отношения руководителя Exxon Mobil с Москвой являются его «бизнес преимуществом».

Возмущение в Сенате

В свою очередь, некоторые американские парламентарии, утверждения которыми в Сенате в качестве госсектератя еще только ожидает Рекса Тиллерсона, уже выражают беспокойство такими отношениями с Кремлем. И не исключено, что тема отношений между США и РФ будет занимать центральное место в процессе утверждения Тиллерсона на должность госсекретаря.

«Друг Владимира» - это не та характеристика госсекретаря, которую я надеялся услышать», - заявил республиканец, сенатор США от штата Флорида Марко Рубио.

С ним согласен республиканец из Южной Каролины, член сенатских комитетов по делам вооруженных сил, юридических вопросов и бюджета Сената США Линдси Грэм, который отметил: «Россия пытается сломать хребет демократическим странам планеты». «Я почти не знаю этого человека (Тиллерсона, – УНИАН). Но скажу так: если вы получили награду от Кремля, Орден Дружбы, то нам будет, о чем поговорить», - сказал он.

Читайте такжеThe Washington Post: Рекс Тиллерсон – умелый руководитель. Но как насчет его связей с Россией?

По словам Грэма, он с нетерпением ждет встречи с Тиллерсоном, чтобы обсудить его взгляды на мир. При этом, особое внимание в этой беседе сенатор планирует уделить взглядам будущего госсекретаря на отношения между США и Россией: «Основываясь на его обширных деловых отношениях с правительством Путина и предыдущей оппозиции усилиям [США] по введению санкций в отношении российского правительства, есть много вопросов, на которые необходимо ответить».

«Конечно, они заключали колоссальные сделки, что окрасит его (Тиллерсона, – УНИАН) отношение к Владимиру Путину и к российской угрозе», - отмечает республиканец, сенатор от штата Аризона и глава комитета по вопросам вооруженных сил Сената Джон Маккейн Маккейн, который недавно назвал президента РФ «бандитом и убийцей», с которым нужно говорить только с позиции силы.

Дружба и госинтересы

Справедливости ради отметим, что кандидатуру Рекса Тиллерсона «в штыки» воспринимают не только республиканцы. Так, сенатор-демократ от штата Нью-Джерси, член комитета Сената по иностранным делам Роберт Менендес назвал решение Трампа о назначении Тиллерсона на должность главного дипломата США «тревожным и абсурдным». «Рекс Тиллерсон, в качестве госсекретаря, гарантировал бы России, что у нее есть пособник в кабинете президента, который руководит внешней политикой нашей страны», - заявил он в своем Facebook.

Читайте такжеПутин неоднократно встречался с кандидатом на пост госсекретаря США Тиллерсоном - Песков

Менендес считает, что термин «конфликт интересов» даже близко не может охарактеризовать тех масштабов сплетения сомнительных бизнес-интересов и банковских счетов Тиллерсона и его компания Exxon с Владимиром Путиным и российскими нефтяными компаниями. «Не имея никакого практического опыта в дипломатии, господин Тиллерсон не может иметь надлежащих знаний или отвечать стандартам и необходимым параметрам, от которых зависит большая часть нашей современной дипломатии и безопасности», - убежден сенатор.

«Как член сенатского комитета, задачей которого является проверка нашего будущего госсекретаря США, я сделаю все, что в моих силах, чтобы следующим главным дипломатом нашей страны стал тот, кто имеет опыт, проницательность и способность по-настоящему защищать интересы Америки лучшим образом, и сохранить наши основные альянсы по всему земному шару», - подчеркнул Менендес.

Парламентарий констатирует, что США сейчас нуждаются в сильном и опытном дипломате, который будет голосом американского народа и совестью всего мира.

В то же время, в Москве рассчитывают, что главным качеством выстраивания отношений между Россией и США при президенте Дональде Трампе и госсекретаре Рексе Тиллерсоне станет «прагматизм». Так, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, «это люди прагматичные, и мы рассчитываем, что этот прагматизм будет хорошей основой для выстраивания взаимовыгодных отношений, взаимовыгодных с точки зрения и российско-американского взаимодействия, и с точки зрения решения международных проблем».

В свою очередь, помощник президента РФ Юрий Ушаков был не столь дипломатичен и буквально рассыпался в комплиментах Тиллерсону: «У российских представителей, не только у президента, хорошие деловые отношения с этим человеком. Всеми он воспринимается как весьма солидная фигура со своими взглядами, своими точками зрения. Конечно, очень большой профессионал в своей сфере».

Ушаков непрозрачно намекнул, что Россия хочет выйти из кризисного состояния, которое, по мнению Москвы, «не удовлетворяет, как мы считаем, российскую сторону и американскую сторону». Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что мечтать о молниеносных переменах пока рано: «Абсолютно нелогично строить какие-то прогнозы на будущее, тем более предаваться каким-то мечтам о том, что все вдруг, в одночасье, переменится, и все, что пробуксовывало, шло тяжело, вдруг начнет развиваться по какому-то восхитительно успешному сценарию».

Американская головоломка

В принципе, Песков действительно прав относительно прогнозов. Поскольку, даже если Тиллерсон не будет отвергнут в Сенате, перед ним появится несколько вызовов, которые отнюдь не на руку России.

Читайте такжеТрамп решил назначить госсекретарем пропутинского кандидата

По мнению политолога, профессора Института исследований мира (Осло) Павла Баева, во-первых, в случае утверждения, Тиллерсону «придется очень усердно работать, чтобы опровергнуть обвинения в том, он друг Путина». В комментарии УНИАН норвежский политолог отметил, что, таким образом, Москве не следует ожидать каких-либо милостей и уступок от нового госсекретаря. Тем более, если учесть, что для американской политики существуют намного большие проблемы, чем отношения с Россией. «И Тиллерсон собирается подходить к их решению прагматично и не сентиментально. Он понимает, возможно, лучше, чем многие, стоимость репутации - и будет гораздо более осторожным, чем его босс в подходе к решению деликатных вопросов. К примеру, как стиль и протокол в отношениях с Китаем», - уверен Баев.

Профессор истории, директор программ международных исследований Университета Юго-Западного Техаса Деннис Дж. Данн в комментарии УНИАН отметил, что назначение на пост госсекретаря человека, не обладающего искусством дипломатии – головоломка. «Он является руководителем бизнеса, и, как Трамп, ищет сделки и прибыль. С ним может оказаться все в порядке, если он использует свою дружбу с Владимиром Путиным, чтобы продвигать традиционные западные ценности, но я не столь оптимистичен. Его назначение может означать, что американская внешняя политика будет эгоцентричной и основанной на сделках», - считает он.

В свою очередь, старший научный сотрудник Брукингского Института, бывший посол США в Украине Стивен Пайфер, комментируя УНИАН возможное назначение Рекса Тиллерсона госсекретарем США, отметил, что об изменениях внешней политики США в связи с таким назначением говорить пока рано. «Мистер Тиллерсон явно очень опытный человек. Он показал, что он может заключать соглашения с Москвой, когда интересы ExxonMobil сходятся с интересами России. Вопрос в том, сможет ли он выйти из роли главы ExxonMobil и эффективно вести дела в качестве госсекретаря с такими странами, как Россия, когда эти страны имеют «конфликт интересов» с США», - рассуждает эксперт.

С этим согласен и экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, по словам которого, решение назначить Рекса Тиллерсона на должность госсекретаря – продолжение бизнес-логики Трампа при выборе партнеров по будущей администрации. Однако дипломат убежден, что Сенат не станет сторонним наблюдателем в этом вопросе. «Поэтому даже в случае, если кандидатуру Тиллерсона одобрят, я не исключаю, что во время слушаний он будет вынужден четко и ясно заявить, что его прежние симпатии, основанные на бизнесе, никоим образом не будут влиять на его действия на посту госсекретаря», - считает Огрызко.

В конце концов, у американских парламентариев достаточно полномочий, чтобы, в случае необходимости, повлиять и на Трампа, и на его госсекретаря.

Константин Гончаров