Лавров поприветствовал выбор Трампа по должности госсекретаря

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва готова работать с Рексом Тиллерсоном, которого избранный президент США Дональд Трамп назвал своим будущим госсекретарем.

Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам Лаврова, они рассчитывают, что прагматизм станет хорошей основой для отношений между двумя странами.

Читайте такжеПутин неоднократно встречался с кандидатом на пост госсекретаря США Тиллерсоном - Песков

«Думаю, что и президент Трамп, и новый будущий государственный секретарь не были противниками развития нашего взаимодействия, даже наоборот. Это люди прагматичные. Мы рассчитываем, что этот прагматизм будет хорошей основой для выстраивания взаимовыгодных отношений, взаимовыгодных с точки зрения и российско-американского взаимодействия, и с точки зрения решения международных проблем», — сказал министр.

Как сообщал УНИАН, избранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, инаугурация которого запланирована на 20 января 2017 года, выбрал на должность секретаря Государственного департамента кандидатуру главного исполнительного директора нефтяной корпорации Exxon Mobil Рекса Тиллерсона, который поддерживает отмену санкций против Российской Федерации и имеет тесные связи с президентом России Владимиром Путиным.