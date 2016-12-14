В Госдепе отказались комментировать отношения их будущего главы с Путиным

Как сообщается на официальном сайте Госдепартамента США, представитель Госдепа Джон Кирби на ежедневном брифинге в Вашингтоне, на вопрос, собирается ли нынешний секретарь Госдепартамента Джон Керри выражать определенные опасения по поводу связей Тиллерсона с Путиным, сказал: "Это не то место, чтобы выражать такие суждения. Это решение избранного президента - назначать должностных лиц".

"Наша работа заключается в том, чтобы убедиться, что команда, которая начнет работать, имеет полную поддержку, контекст, необходимую информацию, чтобы принимать самые лучшие решения для дальнейшего развития американской внешней политики, и это то, на чем мы концентрируем внимание: обеспечиваем, чтобы он и его команда имели поддержку, в которой они нуждаются", - сказал Кирби.

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При этом, отвечая на вопрос, посещал ли Тиллерсон Госдепартамент, Кирби сказал, что ему об этом неизвестно.

Спикер напомнил, что ранее Керри поздравил Тиллерсона в своем заявлении относительно номинирования на пост следующего секретаря Госдепартамента, но лично не разговаривал с ним. По словам Кирби, Керри намерен лично поздравить Тиллерсона.

В частности, Керри выразил решительную поддержку руководителю Exxon Mobil и предложил помочь ему пройти процесс утверждения для официального вступления в должность.

При этом представитель Госдепартамента не дал четкого ответа на вопрос о возможном пересмотре ключевых подходов во внешней политике при президенте Дональде Трампе.

Кирби сказал, что пока Барак Обама является действующим президентом, Госдепартамент поддерживает его стратегическую политику и повестку дня во внешних отношениях.

"Состоялись выборы, и мы сейчас имеем избранного президента. Он и его команда имеют полное право - на самом деле у них есть ответственность, посмотреть на мир вокруг них и решить для себя, каким образом они собираются воспринимать этот мир и как они собираются - как Соединенные Штаты собираются взаимодействовать в этом мире", - сказал Кирби.

Как сообщал УНИАН, избранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, инаугурация которого запланирована на 20 января 2017 года, выбрал на должность секретаря Государственного департамента кандидатуру руководителя Exxon Mobil Тиллерсона, который поддерживает отмену санкций против Российской Федерации и имеет тесные связи с президентом России.