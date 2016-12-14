"Визовый геноцид" и "полна нацистами" Украина - обзор роспропаганды

В последнем обзоре российской пропаганды DisinfoReview эта тема занимает одно из главных мест, передает "ЕвроПравда".

Российский сайт Lenta.ru как сказано в обзоре, выдумал историю о предложении Украины принимать мигрантов с Ближнего Востока в обмен на безвизовый режим с ЕС. При этом эту историю быстро перевели на чешском языке, где она появилась на сайте Nova Republika.

Другие российские пропагандистские медиа, такие как Sputnik, тиражировали на последней неделе дезинформацию о том, что Украина полна нацистами, которые заполонят Европу после безвизового режима.

Кроме того, российские СМИ ввели в оборот новый термин – "визовый геноцид", который якобы Европа совершает в отношении жителей оккупированного Крыма.

Читайте такжеУчения НАТО как "подготовка к разделу" Украины и "атаки" ВСУ на Донбассе - обзор росспропаганды

Среди других тем, представленных в обзоре росспропаганды, вечная тема русофобии Запада.

В частности, на шоу Владимира Соловьева можно было узнать, что у канцлера Германии Ангелы Меркель и ее партии антироссийская истерия из-за заявления относительно кибератак из РФ.

В том же шоу доказывали тезис о том, что сферы влияния это не так уж и плохо.

"Стоит напомнить автору подобного заявления одно предложение из документа, подписанного Россией: НАТО и Россия будут стремиться к широкому сотрудничеству с государствами-участниками ОБСЕ с целью создания общего европейского пространства безопасности и стабильности без деления на линии или сферы влияния, ограничивающих суверенитет любой страны" - отмечают авторы обзора.

Кроме того, на последней неделе российские пропагандисты занимались тем, что активно разоблачали работу ряда гуманитарных неправительственных организаций, а также гуманитарную деятельность западных правительств. Досталось "Белым шлемам" в Сирии, чешской организации People in Need, Amnesty International и другим организациям.