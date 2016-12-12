Онищенко объявился в Германии: беглый нардеп пытается отменить ордер на арест
Депутат Александр Онищенко в данный момент находится в Германии, где его адвокаты пытаются отменить ордер на арест депутата.
Об этом сообщает DW со ссылкой на адвокатов Онищенко.
Согласно сообщению, на рассмотрении Федерального ведомства юстиции находится ходатайство адвокатов Онищенко об отмене ордера на арест. Этот документ есть в распоряжении агентства.
По информации защиты депутата, ордер на арест был выдан еще в конце августа. В Федеральном ведомстве юстиции не комментируют эту информацию, пишет издание.
"По словам адвокатов Онищенко, их клиент сейчас находится в Германии - несмотря на ордер на арест", - говорится в сообщении DW.
Защитники депутата сообщили изданию, что 13 декабря обратятся в суд, если немецкие ведомства не отреагируют на ходатайство.
По информации агентства, в Германии на фирмы Онищенко оформлено большое имение, при котором действует центр подготовки конных наездников.
Адвокаты депутата в своем ходатайстве отмечают наличие политической мотивации уголовного дела. Юристы называют своего клиента "депутатом оппозиционной группы" и заявляют, что он якобы в прошлом году выступал с антикоррупционными инициативами.
Как пишет издание, линия защиты Онищенко заключается в том, что его преследование якобы является реакцией на то, что депутат летом 2015 года прекратил финансировать партию президента Петра Порошенко и начал поддерживать Батькивщину.
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Главным аргументом в пользу отмены ордера на арест немецкие адвокаты Онищенко называют очевидные, по их мнению, факты "правового беспредела". Прежде всего, речь идет об обысках, которые проводились следователями НАБУ в офисах украинских адвокатов депутата в Киеве.
К ходатайству приобщен перевод на немецкий язык записи разговора Онищенко с коллегой по депутатской группе Воля народа Олесем Довгим, который состоялся в Лондоне 6 сентября. Это те же записи, которые недавно были опубликованы рядом украинских СМИ.
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"На вопрос, каким образом Онищенко бывает в Германии, несмотря на действующий ордер на арест, его юристы отвечают уклончиво. Сколько еще депутат пробудет в таком подвешенном статусе в Германии, спрогнозировать трудно", - заключает DW.
Как сообщал УНИАН, ранее в НАБУ заявили о готовности встретиться с Онищенко для получения «записей» в том месте, где будет удобно обеим сторонам.
*** 5 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко как подозреваемого в организации «газовой схемы», в результате которой государству был нанесен ущерб на 3 млрд грн. Но до того Онищенко, пользуясь депутатской неприкосновенностью, сбежал из Украины.