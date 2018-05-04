Вехи недели. Сюрприз для Новинского, бюджетный реализм и удивительная Надежда

Верховная Рада, пусть и с трудом, но дала согласие на привлечение к уголовной ответственности Вадима Новинского. Процесс открытия доступа представителей Фемиды к парламентарию и одному из адептов «русского мира» в Украине сопровождался самоустраненностью представителей регламентного комитета парламента, переходом на личности генерального прокурора и самого подозреваемого и самого голосования, в который раз подтвердившего наличие больших проблем с консолидацией парламентской коалиции. Генеральному прокурору пришлось использовать все запасы своего красноречия, чтобы Новинский таки был лишен иммунитета, что не предполагает его задержания и ареста. Впрочем, чему удивляться, если даже парламентская резолюция с призывом демократическим странам признать Голодомор геноцидом принималась со скрипом. Через два года после избрания Верховной Рады на волне Майдана законодатели без стеснения забыли о своих обещаниях, и вспоминают о них только с целью повышения рейтинга.

Впрочем, фактором, консолидирующим здоровые политические силы, остается помощь Вооруженным Силам. День профессионального праздника наших военных Петр Порошенко встретил на передовой под Горловкой, подтвердив, что держит руку на пульсе событий, происходящих на Донбассе. В этом контексте очевидно, что восстановление телевизионной вышки на горе Карачун – скорее ритуальный шаг, предваряющий начало системной работы по восстановлению территориальной целостности нашей страны. По крайней мере, анонсированная еще весной стратегия возвращения Донбасса и Крыма продолжает блуждать по коридорам власти, вдали от глаз и ушей граждан.

Надежда Савченко тем временем продолжает вести собственную политическую игру. На этот раз – черед переговоры с лидерами самопровозглашенных республик. Интересно, как долго первому номеру списка «Батькивщины» удастся за собственной политической неопытностью скрывать статус объекта манипуляций Кремлем. Не менее интересно, продолжит ли Юлия Тимошенко умывать руки и делать вид, будто ничего не происходит. Но в «феномене Савченко» есть не только доля успеха ее российских кураторов, сохранение связанных с ней надежд миллионов – свидетельство неэффективной информационной политики власти, не сумевшей найти эффективные терапевтические средства для находящегося почти три года в шоковом состоянии общества.

В этих условиях и весьма сомнительные откровения Александра Онищенко, громко обвиняющего Порошенко в политической коррупции, воспринимаются многими с высокой степенью доверия. С другой стороны, после «пленок Мельниченко» технологии раскачивания ситуации серьезно не изменились, разве что стали более изощренными и технологичными. Беглый парламентарий и светский лев пока предъявил общественности только запись своего разговора с Олесем Довгим, чего откровенно мало для подкрепления вброшенных обвинений.

Чтобы реально отвечать на обоснованную и манипулятивную критику, власти необходимо обозначить национальные интересы, подняв их над партийными и личными. Содержание е-деклараций многих наших депутатов и чиновников не позволяет предположить у них способность затянуть пояса ради народного блага. Поэтому пока в арсенале остаются преимущественно обещания (Андрей Парубий считает вполне реальным принятие бюджета-2017 22 декабря) и праведный гнев (Владимир Гройсман подверг острой критике руководство Фонда госимущества за неспособность продать Одесский припортовый завод). Но этой игры с эмоциями на мизере государственных средств (законопроект о спецконфискации провален в очередной раз) достаточно только для консервации ситуации, но никак не для продвижения вперед и развития. Стагнация для Украины – далеко не то состояние, которое позволит выйти из затянувшегося кризиса, необходимы неординарные решения и консолидация политического класса.

Евгений Магда