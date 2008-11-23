Саакашвили: ни один украинец не воевал в российско-грузинской войне

«Это все ложь. Ни один украинец не воевал на стороне Грузии во время российско-грузинского военного противостояния. Что касается поставок оружия Грузии, то Украина не является главным поставщиком оружия для Грузии», – заявил президент Грузии на пресс-конференции в Киеве в субботу.

Как сообщает Радио Свобода, Михеил Саакашвили также высказал свою точку зрения на события в его стране.

«Я не думаю, что российская оккупация будет длиться вечно. Эта оккупация носит временный характер. Сейчас борьба, к сожалению, продолжатся, и мы будем бороться до конца цивилизованными европейскими методами», – сказал президент Грузии.

«Кто агрессор? Россия или Грузия? Но нога грузинского солдата никогда не ступала на российскую землю. А вот Россия сейчас оккупировала 20 процентов территории Грузии и еженедельно происходят разные провокации со стороны границы Южной Осетии», – заявил Михеил Саакашвили.

«Если это просто так сойдет России с рук, то опасность угрожает другим государствам. И в том числе моей любимой Украине», – прибавил он.

В свою очередь грузинский руководитель заявил: «России не удалось достичь поставленных целей в этой войне. Грузинская демократия не разрушена. Она еще будет жить долго. Россия также не перекрыла важные нефтепроводы и газопроводы».