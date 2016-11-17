Раде предлагают проверять чиновников на наркозависимость

Верховной Раде предлагают внести изменения в закон «О предотвращении коррупции», предусматривающий проверку на наркотическую зависимость чиновников, чьи должности предполагают повышенный коррупционный риск.

Соответствующий законопроект под номером 5409 опубликован на сайте законодательного органа.

В пояснительной записке к документу отмечается, что кроме проверки на нарко - и алкозависимость, стоит также проверять и психическое состояние чиновников.

«Предлагается ввести специальную ежегодную проверку сведений о состоянии здоровья (в части установления психического состояния лица, возможной наркотической зависимости и зависимости от алкоголя и психоактивных токсических веществ) и распространить ее на всех лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

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В пояснительной записке также говорится, что такие изменения будут способствовать «предотвращению зависимости качества государственных решений от физического и психологического состояния здоровья представителей государственной и местной власти», а также налаживанию общественного диалога относительно «здорового образа жизни и здоровье нации».

Сейчас законопроект направлен на рассмотрение профильного комитета.

Ранее, 1 ноября нардеп от "Оппоблока" Дмитрий Добкин во время работы Верховной Рады закажи тур за 135 тыс. евро, после чего спрятался за колонной в зале парламента. Видно, что он пил воду. Вероятно, Добкин принял стимуляторы. В пользу этого предположения свидетельствует его дальнейшее поведение на видео - депутат вел себя нервно.

Позже Дмитрий Добкин заявил, что у него "есть определенные проблемы" со здоровьем, именно поэтому он странно вел себя в зале Рады.

«Никаких наркотических или алкогольных вещей я не употреблял. Все мы живые люди, все ходим под Богом. Действительно, у меня есть определенные проблемы неврологического характера, но это касается лично меня. Это вопросы, связанные с моим здоровьем. В отличие от многих здоровых депутатов, ни на кого в драки я не бросаюсь, никого не оскорбляю. Это такая тема, которую не хотелось бы обсуждать", - цитирует Добкина СМИ.