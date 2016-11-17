ГПСУ о заявлении Лукашенко: никаких "потоков оружия" на границе мы не наблюдаем

Об этом Олег Слободян сказал в комментарии УНИАН

«Заявления президента соседнего государства я не могу комментировать, но никаких потоков оружия или запрещенных вещей на украинско-белорусской границе мы не наблюдаем. Более того, эти слова не подтверждаются и статистикой, которую мы получаем от наших коллег из Беларуси в рамках обмена информацией», - сказал спикер ГПСУ.

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«Что касается нашей компетенции, то за 9 месяцев этого года мы обнаружили на границе с Беларусью 49 единиц оружия. Это меньше примерно в четыре раза, чем в прошлом году. В то же время из этих 49 единиц оружия лишь две были огнестрельными. 28 единиц оружия мы обнаружили, когда ее пытались нам завезти из Беларуси, и 21 случай, когда оружие пытались вывезти в Беларуси. То же касается боеприпасов: 242 боеприпаса в этом году было обнаружено нами на границе с Беларусью, при этом это также уменьшение в 7 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также мы зафиксировали полкилограмма взрывчатки, но это взрывчатка, которую пытались завезти в Украину из Беларуси», - сообщил Слободян.

«Ни о каких больших объемах или попытках провезти в Беларусь оружие и боеприпасы речи не идет», - резюмировал Слободян.

Как известно, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о том, что из Украины в Беларусь идет большой поток оружия.

«Мы грудью закрываем 1200 километров границы с Украиной, потому что потоком идет оружие, взрывчатка. Мы их уже задерживаем не только на границе, но и на железнодорожном вокзале. Нам очень непросто», - сказал Лукашенко. По его словам, весь поток оружия, взрывчатки, который ранее перемещался с запада на восток через страны Балтии и Украину, сегодня идет через Беларусь. «С одной стороны, это хорошо, а с другой - нужны большие усилия и затраты, чтобы содержать здесь безопасность», - подчеркнул Лукашенко.

Напомним, на заседании Третьего комитета Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, который фокусируется на тематике прав человека, была поддержана резолюция о нарушении прав человека в Крыму российской оккупационной властью, рассмотрение которого инициировала Украина.

23 страны, среди которых Беларусь, Армения и Казахстан, голосовали против принятия резолюции. В МИД Беларуси объяснили свое голосование в ООН по крымской резолюции и заявили, что позиция страны в отношении Украины не менялась. "Позиция Республики Беларусь в отношении Украины не изменилась ни на йоту. Вопрос о процедуре рассмотрения тематики прав человека в ООН лежит совсем в другой плоскости и, по нашему твердому убеждению, не имеет никакого отношения к теме территориальной целостности Украины", - об этом заявил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Беларуси Дмитрий Мирончик.