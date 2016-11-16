Послы в Совете ЕС завтра рассмотрят безвизовый режим для Украины

Об этом во вторник в Брюсселе собственному корреспонденту УНИАН сообщил европейский чиновник.

«Да, этот вопрос стоит на повестке дня. Если решение будет принято, мы опубликуем пресс-релиз», – сказал он.

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Ожидается, что в случае принятия положительного решения, как это было для Грузии, будет согласована позиция ЕС для проведения межинституциональных переговоров.

«5 октября Комитет постоянных представителей согласовал от имени Совета позицию на переговорах по визовой либерализации для Грузии. Комитет подтвердил предложение комиссии предоставить безвизовый въезд для граждан ЕС во время поездок на территорию Грузии и для граждан этой страны во время поездок в ЕС на срок пребывания до 90 дней в течение 180-дневного периода», – говорится в документе, принятом в отношении Грузии.

Вместе с тем, Совет ЕС высказалась за то, чтобы вступление в силу либерализации визового режима для Грузии произошло одновременно с тем, как начнет действовать новый «механизм временной приостановки». «На основе этого мандата словацкое председательство начнет переговоры с Европейским парламентом», – говорилось в решении.

Ожидается, что и в случае с Украиной ситуация будет аналогичной – безвизовый режим вступит в силу исключительно после того, как начнет действовать новый механизм временной приостановки Шенгена с третьими странами.

В случае, если такое решение будет принято в четверг, должны пройти межинституционые переговоры между Советом, Европарламентом с участием президии (то есть представителей Европейского совета, Европейского парламента и председательствующей страны – Словакии), после чего соответствующее решение еще должно быть утверждено на пленарном заседании Европейского парламента и на заседании Совета ЕС.

Сейчас против выступают Франция и Бельгия.