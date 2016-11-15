Названы страны ЕС, которые "тормозят" безвизовый режим для Украины

О сложившейся ситуации, сообщил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский, передает Польское радио.

Европейская комиссия уже давно сделала вывод, что власти в Киеве и Тбилиси выполнили все необходимые требования, но среди стран Евросоюза нет единого мнения на эту тему.

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"Мы полтора часа объясняли, доказывали, что в игру входит гонор Евросообщества и наши обязательства. Если мы и дальше хотим сотрудничать, если хотим формировать восточную политику, то мы должны реализовать наши обязательства", - добавил руководитель МИД.

Отмечается, что среди евросоюзных стран наибольшее сопротивление отмене виз для граждан Грузии и Украины проявляют Франция и Германия.