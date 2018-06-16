Вехи недели. Ускорение Саакашвили, "Шатун" с осложнениями и сложности в МВД

Глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили задал своим заявлением об отставке с должности тон минувшей информационной недели. Экс-президент Грузии и уже бывший глава непростого региона, в котором не случилось громко обещанного чуда, действует в своем репертуаре: обещает много, ярко, доходчиво. Возможно, амбициозному политику было бы неплохо узнать, что «по-новому» и «с новыми лицами» в Украине уже были две избирательные кампании в 2014 году, и сегодня эффект «новизны» может оказаться, мягко говоря, обратным желаемому.

Ответственность за ситуацию в Одесской области до назначения там нового главы ОГА взял на себя Владимир Гройсман, заодно во время посещения Херсонщины пообещавший восстановить славу Украины как морского государства. Кроме этого правительство подчеркивало готовность добиться своевременного прохождения проекта бюджета-2017 через парламентское горнило, приняло решение о повышении минимальной цены на водку и порадовалось повышению суверенного рейтинга Украины рейтинговым агентством Fitch.

Название плана «Шатун», которым оперируют украинские спецслужбы, подающие информацию по старинке, казенно, вполне может вызывать многочисленные ухмылки среди прогрессивно мыслящего населения страны. Однако есть и другие реалии: очередная провокация ФСБ в Крыму, нашедшей «террористов» среди украинских экспертов, наращивание бронированного кулака на Донбассе как фактора давления на Запад и заинтересованность России в расчленении Украины как единого государства. Для достижения этих целей Кремль будет атаковать раз за разом, поскольку независимая Украина представляет серьезную угрозу для режима Путина даже в нынешнем кризисном состоянии. И прямое военное наступление в череде методов влияния на ситуацию – далеко не на первом месте.

Безусловно, в этой ситуации власти не стоит ограничиваться заявлениями представителей спецслужб, а пытаться купировать акции протеста, на которых пытаются спекулировать оппоненты действующей власти. Внесенного президентом как неотложного законопроекта о защите обманутых вкладчиков банков может оказаться недостаточно. Хотя Хатия Деканоидзе уверена, что Национальной полиции доверяет практически половина населения, некоторые пируэты системы МВД вызывают недоумение. И вряд ли в Черкассах местные активисты протестовали против назначения нового главы областного управления Национальной полиции безосновательно. Да и проблемы с доверием – не только от назначения новой заместительницы министра внутренних дел по вопросам евроинтеграции, но и от борьбы ведомства Арсена Авакова за засекречивание списков наградного оружия. Похоже, этот перечень превращается в ящик Пандоры, открывать который даже по решению суда будет опасно для общества. А недоверие общества к правоохранителям, как показывает опыт, ничем хорошим не заканчивается.

Кстати, отставка самой Хатии Деканоидзе с поста главы Национальной полиции, о которой она сообщила в состоянии заметной нервозности, не добавила ясности в ситуацию, за исключением одного факта: состояние стабильной нестабильности в Украине становится доминирующим признаком развития политической ситуации.

Евгений Магда