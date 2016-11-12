Комитет ООН 15 ноября рассмотрит резолюцию о нарушении прав человека в Крыму

Об этом первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила в интервью "5 каналу", передает РБК-Украина.

Позже за резолюцию, которая будет обсуждаться на Комитете, будет голосовать Совет безопасности ООН.

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"Оккупированные территории закрыты для мониторинга международных миссий, а там происходят реальные, ежедневные нарушения прав человека... Мы ведем титаническую работу для того, чтобы иметь как можно большую поддержку во время голосования за эту резолюцию на заседании СБ ООН", - отметила Геращенко.

Она также подчеркнула, что Российская Федерация пытается выставить Украину страной, организовывающей диверсии и теракты.

"Российская власть пытается дискредитировать Украину в глазах мира. Поэтому сегодня мы имеем такое количество наших заложников. Украинцев, которых хватают на оккупированных территориях, как в Крыму, так и тех украинских заложников, которых хватают в РФ, например, Роман Сущенко - это попытка показать, что якобы украинская сторона имеет какое-то отношение к диверсиям, терактам", - отметила Геращенко.

Также, по мнению вице-спикера, таким образом РФ пытается добиться от Украины определенных политических решений.

"Только требуя от российской власти допуска туда международных неправительственных организаций по правам человека, мы сможем защитить наших граждан и освободить их", - подытожила Геращенко.