Свой чужой президент

Финишная прямая президентской избирательной кампании в США стала одной из самых «горячих» тем в Украине. Задолго до того, как за океаном открылись избирательные участки, многие украинцы отдавали свои предпочтения представительнице «демократов». И, к слову, после первых результатов голосования в день «икс», могло показаться, что победа в президентской гонке уже «в кармане» у Клинтон. Потом, какое-то время, кандидаты шли ноздря в ноздрю, пока не Трамп вырвался вперед и, в конце концов, не победил.

Неожиданный победитель?

Победа эксцентричного миллиардера-«республиканца», вопреки ходу провальных для него дебатов, ставок букмекеров «на демократов» и данных самых разнообразных соцопросов, пророчивших появление в Белом Доме хозяйки, вызвала удивление, если не шок. Но неожиданные результаты на финише президентской гонки – лишь результат того, что американское общество было вынуждено выбирать «лучшего из худших», считают эксперты. Что, собственно, и произошло.

Политолог-международник Максим Яли убежден, что исход выборов решила явка избирателей. Дело в том, что штаб «демократов» рассчитывал на голоса латиноамериканского и афроамериканского электората. Однако, если не считать значительной поддержки, оказанной ими в свое время Бараку Обаме, эти избиратели никогда не отличались высокой явкой. В отличие от «белых» сторонников Республиканской партии.

Кроме того, по его мнению, против Клинтон сыграл громкий «почтовый скандал», связанный с ее служебной перепиской. Напомним, скандал начался в марте 2015 года: тогда выяснилось, что экс-первая леди, занимавшая пост госсекретаря США с 2009 по 2013 год, использовала для служебных целей личный ящик электронной почты. И пусть обвинения кандидата в президенты в небрежном отношении к государственным документам (могущим, к тому же, представлять гостайну), были сняты, это могло повлиять на избирателя. «Я считаю, что этот скандал повлиял на американцев, голосовавших заранее, (в этом году в США рекорд побит по досрочному голосованию), и они проголосовали против Клинтон», – говорит политолог.

В свою очередь директор Центра исследования проблем гражданского общества Виталий Кулик считает победу Трампа признанием неэффективности текущей модели управления в США и вызовом, который американцы бросили действующей системе. «Это пощечина американского избирателя малой Америки государственной системе и всем чиновникам», – заявляет Кулик.

Как бы там ни было, Штаты сделали свой выбор. В начале января 2017 года Конгресс утвердит итоги голосования, а в конце этого же месяца 45-й президент США вступит в должность.

По словам политического эксперта Олеси Яхно-Белковской, наверное, политика Хиллари Клинтон, в случае ее победы, была бы «более понятной и прогнозированной по ряду направлений, в том числе и для Украины». Однако и в вопросах взаимоотношений Украины и США при президенте Дональде Трампе можно обозначить несколько четких позиций, «в контексте Республиканской партии».

Главным образом, Украину волнуют три составляющих таких взаимоотношений. Во-первых, какой будет поддержка США, оказываемая Украине в гибридной войне с Россией. Во-вторых, насколько жесткой останется позиция нового президента и его администрации относительно антироссийских санкций. И, в-третьих, что будет с международными кредитами и инвестициями, направленными на оживление экономики нашей страны.

Отношения Вашингтон-Москва

Немаловажным фактором такой «повестки дня» для Украины стало то, что тема отношений США и России оставалась ключевой на протяжении всей избирательной гонки Трамп-Клинтон. Кандидат от «демократов» обвиняла оппонента в чрезмерных симпатиях к российскому лидеру и критиковала Владимира Путина. Кандидат-«республиканец», в свою очередь, заявлял о возможностях улучшить российско-американские отношения.

Не удивительно, что некоторые депутаты российской Госдумы позитивно восприняли новость о победе Трампа и встретили ее аплодисментами. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что российский парламент будет «приветствовать и поддерживать» конструктивный диалог между РФ и США, а депутат от «Единой России» Сергей Железняк выразил надежду, что Трамп останется «верен своей предвыборной риторике» и США уйдут от «оголтелой антироссийской истерии». Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в свойственной ему клоунской манере устроил по случаю победы Трампа импровизированный банкет и выпил за «новую внутреннюю и внешнюю политику США и улучшение отношений с Россией». А советник президента РФ Сергей Глазьев довольно смело заявил, что Трамп, «как прагматичный человек, отменит антироссийские санкции, которые наносят ущерб и американскому бизнесу».

Вместе с тем, другие их коллеги были более осторожны в оценках ситуации. К примеру, руководитель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что не уверен в искренности слов Дональда Трампа о симпатиях к России, поскольку «знает немало примеров, когда предвыборная риторика победившего кандидата менялась в деструктивную сторону по отношению к России».

Довольно сдержано отреагировал на результат президентской гонки в США и президент РФ Владимир Путин. Он отправил Дональду Трампу телеграмму, в которой «выразил надежду на совместную работу по выведению российско-американских отношений из кризисного состояния», а также «по решению актуальных вопросов международной повестки дня и поиску эффективных ответов на вызовы глобальной безопасности». А его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что в Кремле при администрации избранного президента США Дональда Трампа не ожидают решения «в одночасье» всех спорных вопросов между США и РФ. «До того, как отношения улучшить, их нужно сначала вывести из состояния «полки», на которой они находятся. Явно, что они изрядно деградировали за последнее время, и деградировали они не по нашей вине. Президент (Путин) неоднократно повторял, что Россия ищет добрых отношений с Америкой, мы имеем много областей для совместного сотрудничества и мы ищем этого сотрудничества. Вместе с тем, безусловно, к сожалению, мы далеко не всегда испытываем взаимность со стороны США. Мы хотим взаимовыгодных отношений, и об этом идет речь», - сказал Песков.

Осторожность, с которой высказываются в Кремле, объяснима – пока непонятно, какой будет Администрация Трампа, его ближайшее окружение, кто возглавит Госдеп – нет оснований говорить о стратегическом желании президента США перезагрузить американско-российские отношения.

Кулик выделяет два возможных сценария развития событий. «Если Трампу удастся найти компромисс с собственной партией, большинством в Конгрессе и Сенате, возможно, будет даже более жесткая риторика касательно России и сохранение санкционного режима. Если же будет конфликт между Республиканской партией и президентом, это может привести к несистемной политике США», – объясняет политолог.

Бывший депутат Госдумы РФ, оппозиционный российский политик Илья Пономарев не отрицает вероятность попытки наладить отношения между Москвой и Вашингтоном, но отмечает, что результаты разочаруют обе стороны: «Почти наверняка она (попытка, – УНИАН) не просто закончится ничем – на выходе отношения станут гораздо хуже, чем сейчас».

Причем, камнем преткновения в российско-американском диалоге будет отнюдь не Украина, а Сирия. Однако, по словам Максима Яли, если США и России не удастся договорится по Сирии, или Трампу не понравится что-то еще, он вполне может «ответить» Путину, использовав для этого Украину. «Трамп достаточно эксцентричная особа, если что-то ему не понравится, он способен на решительные и, в политическом смысле, недостаточно адекватные действия – он может нам предоставить летальное оружие и так «ответить» Путину», – предполагает эксперт-международник.

Отношения Вашингтон-Киев

Что касается взаимоотношений по линии Вашингтон-Киев, безусловно, США остаются стратегическим партнером Украины. Посол США в Украине Мари Йованович уже успела заверить в этом Киев: «Политика США в отношении Украины неизменна уже 25 лет, так как существует консенсус в поддержку Украины».

Кроме того, Мари Йованович выразила уверенность, что санкции против России будут сохранены, а новая американская Администрация останется надежным партнером в борьбе за демократию.

Конечно, завышенные ожидания украинской политической элиты и ставка на безоговорочную победу Хиллари Клинтон, стала крупным просчетом украинской власти, но и сомневаться в заявлениях посла США в Украине оснований нет.

Как бы там ни было, несмотря на симпатии или антипатии тех или иных украинских политиков по отношению к выбору американских избирателей, Украина выразила готовность сотрудничать с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом, а президент Украины Петр Порошенко поздравил его с победой на выборах, назвав это символом настоящей демократии.

В то же время, нельзя сбрасывать со счетов факта того, что в сфере первостепенных интересов Трампа Украины не было. И вряд ли она среди них быстро появится. «Усталость от Украины очевидная. И Трамп ее иллюстрирует. Это не Обама», – подчеркивает Виталий Кулик.

Такого же мнения придерживается Максим Яли: «Если Барак Обама пытался давить на европейских партнеров, чтобы они занимали более жесткую позицию в отношении России, то сейчас эту поддержку мы можем потерять. Трамп может оставить решение конфликта прерогативой ЕС, в частности, Германии и Франции».

Действительно, в избирательном штабе кандидата-«республиканца» звучали четкие заявления о том, какой он хотел бы видеть ситуацию в Украине. К примеру, советник Трампа по внешней политике Валид Фарес заявлял, что роль, которую США пока играет по мирному процессу на Донбассе, должна взять на себя Германия.

С другой стороны, летом этого года Трамп сделал свои едва ли не самые громкие свои заявления по «украинскому вопросу» именно в поддержку Украины. В частности, в эфире телеканала АВС он заявил, что «Путин не зайдет в Украину… Просто, чтобы вы понимали. Он не зайдет в Украину, понятно? Отметьте себе. Запишите. Что хотите с этим сделайте».

Но, опять же, не стоит снимать со счетов факт того, что риторика кандидата в президенты и президента может, в итоге, сильно отличаться от действительности: выборы закончились – закончилась и игра в борьбе за внимание электората.

Впрочем, сам по себе президент, даже такой могущественной страны как США, отнюдь не самодержец, и будет опираться как во внутренней, так и во внешней политике на Конгресс… В котором, как отмечают украинские политологи, править будут «республиканцы». Те самые, которые, устами своих конгрессменов, выступали за поставку Украине оружия. Те самые, которые за два с половиной последних года помогали «демократам» в вопросах предоставления Украине прямой финансовой помощи и миллиардов долларов кредитных гарантий. Те самые, которые демонстрируют поддержку стремления к сближению Украины с НАТО.

Татьяна Урбанская, Ирина Шевченко