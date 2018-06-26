Большинство опрошенных прогнозируют раскол Нашей Украины вокруг идеи участия в коалиции

Большинство опрошенных прогнозируют раскол Нашей Украины вокруг идеи участия в коалиции

13:12, 13 сентября 2006
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Почти 60 процентов прогнозируют вход одной части “нашеукраинцев” в нынешнее большинство и переход другой части в оппозицию. Подавляющее меньшинство ожидает формирования новой коалиции...

Большинство опрошенных пользователей УНИАН-сайта прогнозируют раскол “Нашей Украины” вокруг идеи участия в парламентской коалиции.

Почти 60 процентов ожидают входа одной части “нашеукраинцев” в большинство и перехода другой части в оппозицию. Подавляющее меньшинство наших пользователей прогнозирует формирование новой коалиции. 

Вопрос на веб-сайте УНИАН сформулирован таким образом: “Какие ближайшие перспективы парламентской коалиции?”

Ответы на украиноязычной и русскоязычной версиях распределились таким образом (средний показатель состоянием на 13.30, 13 сентября):

Часть “Нашей Украины” присоединится к коалиции, другая часть перейдет в оппозицию58,3%.

Все останется по-старому, “Наша Украина” не войдет к коалицию14,9%.

Будет сформирована новая коалиция - в составе Регионов, СПУ, КПУ, НУ13,7%.

Будет создана новая коалиция, без КПУ5,25%.

Не знаю4,5%.

Другое (вместе со “своим вариантом”) 5,4%.

Среди “своих вариантов” основные такие: “Коалиции не будет!”; “Разгонят этот цирк”; “Все равно”; “Безразлично”; “Камень преткновения под названием коалиция – начало нового политического кризиса в Украине”; “Будет создана новая коалиция – без Регионов, СПУ и КПУ”; “Коалиция – это маневр для того, чтобы отвлечь внимание”.

Смотрите украиноязычную и русскоязычную версии сайта (разница в ответах незначительна).

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