Большинство опрошенных прогнозируют раскол Нашей Украины вокруг идеи участия в коалиции

Большинство опрошенных пользователей УНИАН-сайта прогнозируют раскол “Нашей Украины” вокруг идеи участия в парламентской коалиции.

Почти 60 процентов ожидают входа одной части “нашеукраинцев” в большинство и перехода другой части в оппозицию. Подавляющее меньшинство наших пользователей прогнозирует формирование новой коалиции.

Вопрос на веб-сайте УНИАН сформулирован таким образом: “Какие ближайшие перспективы парламентской коалиции?”

Ответы на украиноязычной и русскоязычной версиях распределились таким образом (средний показатель состоянием на 13.30, 13 сентября):

Часть “Нашей Украины” присоединится к коалиции, другая часть перейдет в оппозицию – 58,3%.

Все останется по-старому, “Наша Украина” не войдет к коалицию – 14,9%. Будет сформирована новая коалиция - в составе Регионов, СПУ, КПУ, НУ – 13,7%. Будет создана новая коалиция, без КПУ – 5,25%. Не знаю – 4,5%. Другое (вместе со “своим вариантом”) – 5,4%. Среди “своих вариантов” основные такие: “Коалиции не будет!”; “Разгонят этот цирк”; “Все равно”; “Безразлично”; “Камень преткновения под названием коалиция – начало нового политического кризиса в Украине”; “Будет создана новая коалиция – без Регионов, СПУ и КПУ”; “Коалиция – это маневр для того, чтобы отвлечь внимание”.

Смотрите украиноязычную и русскоязычную версии сайта (разница в ответах незначительна).