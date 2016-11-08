"Буду в сессионном зале": Новинский обещает голосовать в Раде по своему вопросу

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам по прибытии в аэропорт «Борисполь».

«В день рассмотрения моего вопроса в Верховной Раде я буду находиться в сессионном зале. Могу вас заверить. Я обещал, что я вернусь – я вернулся. В этот день я буду находиться в сессионном зале и голосовать за это постановление», - сказал депутат.

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Отвечая на вопрос относительно голосования его фракции парламентарий отметил, что еще не обсуждал с ними этот вопрос.

«Это дело полностью сфабриковано, основано на лжи и является политически мотивированным. Это ни что иное, как давление на оппозицию. Власть открыла репрессии против оппозиции потому, что нас боятся. Таким образом хотят нам закрыть рот», - сказал он.

Также, по словам Новинского, он еще не ознакомился с представлением Генеральной прокуратуры, поскольку еще не получил его официально. «Руководство Верховной Рады, когда получило это представление из Генеральной прокуратуры, расписывая на регламентный комитет, должно и меня уведомить официально, а не со страниц в Фейсбуке. Официально я его еще не получал», - отметил депутат и выразил уверенность, что это представление «точно так же основано на лжи, как и все дело».

По словам Новинского, он будет обращаться к своей фракции с тем, чтобы они приняли участие в голосовании по этому постановлению. «Я хочу добиться правды и справедливости в этом деле», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 3 ноября генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что подготовлено представление в Верховную Раду о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности депутата Новинского. В представлении говорится, что Генпрокуратура подозревает Новинского в превышении власти и служебных полномочий при незаконном лишении свободы личного помощника бывшего предстоятеля УПЦ (МП) Владимира, а именно - архиепископа Переяслав-Хмельницкого и Вишневского Александра Драбинко.

Сам Новинский отметил, что 4 ноября вылетит на Афон, но вернется в ближайшее время.

4 ноября председатель ВР Андрей Парубий написал в Facebook, что в Верховную Раду поступило представление Генпрокуратуры в отношении Новинского.

В тот же день председатель СБУ Василий Грицак сообщил, что Новинский утром вылетел в Грецию. «По нашим данным, в 9.30 из Жулян своим бортом Новинский сегодня утром вылетел в Грецию в Салоники», - сказал Грицак.