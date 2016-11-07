Генерал указал на риски при выводе войск РФ из Приднестровья через украинский "зеленый коридор"
Риски во время вывода российских войск из Приднестровья через "зеленый коридор" по территории Украины могут быть сведены к минимуму.
Об этом рассказал экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко, передает "Обозреватель".
"Российские войска в Приднестровье находятся у нас на границе, и если они будут убраны оттуда, с юго-западной, то в целом Украина может выиграть в этом. Весь вопрос в том, каким образом осуществить этот вывод", - сказал генерал.
По его словам, очень многое будет зависеть от организации коридора, специального сопровождения и прочего. "Весь вопрос в том, как будет подготовлен и сопровожден такой коридор. Хотя у многих наших военнослужащих, особенно тех, кто были под Иловайском, может возникнуть желание устроить им такой же коридор. Но это эмоции", - заметил Романенко.
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Отвечая на вопрос, как на практике может быть осуществлен вывод войск, генерал пояснил: "Можно запускать, например, по сто человек по очереди и делать соответствующее сопровождение. Оружие отдельно, военнослужащие - отдельно. Очень важны условия. Оружие можно запаковать и переслать отдельным эшелоном".
"Нам важно убрать оттуда 1200 российских военных, но сделать это так, чтобы риски со стороны россиян не были реализованы, потому что верить им ни в чем никоим образом нельзя", - подчеркнул он.
6 ноября ряд молдавских СМИ сообщили о том, что Украина готова предоставить "зеленый коридор" для вывода российского контингента и вооружения из населенного пункта Кобань, расположенного на территории непризнанного Приднестровья.
Министр обороны Украины Степан Полторак отметил, что Украина поддерживает стремление молдавского народа относительно вывода с территории страны российской военной базы.