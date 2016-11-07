Генерал указал на риски при выводе войск РФ из Приднестровья через украинский "зеленый коридор"

Об этом рассказал экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко, передает "Обозреватель".

"Российские войска в Приднестровье находятся у нас на границе, и если они будут убраны оттуда, с юго-западной, то в целом Украина может выиграть в этом. Весь вопрос в том, каким образом осуществить этот вывод", - сказал генерал.

По его словам, очень многое будет зависеть от организации коридора, специального сопровождения и прочего. "Весь вопрос в том, как будет подготовлен и сопровожден такой коридор. Хотя у многих наших военнослужащих, особенно тех, кто были под Иловайском, может возникнуть желание устроить им такой же коридор. Но это эмоции", - заметил Романенко.

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Отвечая на вопрос, как на практике может быть осуществлен вывод войск, генерал пояснил: "Можно запускать, например, по сто человек по очереди и делать соответствующее сопровождение. Оружие отдельно, военнослужащие - отдельно. Очень важны условия. Оружие можно запаковать и переслать отдельным эшелоном".

"Нам важно убрать оттуда 1200 российских военных, но сделать это так, чтобы риски со стороны россиян не были реализованы, потому что верить им ни в чем никоим образом нельзя", - подчеркнул он.

6 ноября ряд молдавских СМИ сообщили о том, что Украина готова предоставить "зеленый коридор" для вывода российского контингента и вооружения из населенного пункта Кобань, расположенного на территории непризнанного Приднестровья.

Министр обороны Украины Степан Полторак отметил, что Украина поддерживает стремление молдавского народа относительно вывода с территории страны российской военной базы.