Несостоявшаяся отставка Яценюка: предупреждение или осечка?

Во вторник Верховная Рада предприняла неудачную попытку принять отставку Яценюка… Депутаты видят козни Президента и руководителя его Секретариата…

Поскольку все признали, что кризис таки пришел в Украину, то тема выборов заглохла. Верховная Рада с горем пополам приняла закон о предотвращении негативных последствий финансового кризиса и вроде бы изготовилась к принятию второго законопроекта, призванного помочь экономике. Президент хоть и через третьи руки давал понять, что он все равно за досрочные выборы, но в следующем году. Вроде наметилась какая-то рабочая обстановка. Но неожиданно громкий скандал с фальсификацией спикера приобрел второе дыхание . Яценюка всерьез захотели «отставить». С этого и началась новая пленарная неделя.

Напомним: фракция Литвина в начале прошлой недели обвинила действующего спикера, что он подал на подпись Президенту закон, который отличался от того, что приняла Рада и потребовала, чтобы этот факт стал предметом служебного расследования. Яценюк подлог отрицал. В последующие дни тема стала предметом широчайшего обсуждения на телеканалах – «подведомственных» как Президенту, так и Партии регионов. Мы писали, что спикер таки дал на подпись Президенту закон, в котором была поправка, не набравшая в зале 226 голосов. Интересно, что на защиту спикера не встал никто из провластных политиков, кроме разве что депутата-самоборонца Тараса Стецькива, который на одном из эфиров честно признал, что спикер ввел норму незаконно, но по-другому Украина осталась бы без кредита МВФ.

Но во вторник эта тема нашла продолжение.

Регионалы на протяжении дня ставили вопрос о включении в повестку дня отставки спикера Арсения Яценюка дважды. Член ПР Владислав Лукьянов зарегистрировал проект постановления №3351, предполагающий внесение вопроса об отставке на рассмотрение ВР. Постановление голосовалось дважды, в первый раз оно набрало 220 голосов, а второй 229 (помогли парни из ЕЦ).

– Скажите, – спросила я автора постановления г-на Лукьянова, – еще совсем недавно вы не планировали смещать спикера. Что произошло? Ведь фальсификация не более чем громкий повод? Не так ли?

– Мы не сводим счеты с Яценюком. Хотя некрасиво было включать в закон норму, которую мы не голосовали. Но темой отставки мы поставили политические силы перед фактом. Ребята, вырабатывайте программу выхода из кризиса, а под эту программу создавайте коалицию и конструктивно решайте кризисную ситуацию. Стране нужна программа, нужно соглашение, определяющее зоны ответственности. Нужны "системные" решения в экономике, – употребил нардеп любимое словцо Рината Ахметова. – Все эти разрозненные меры приведут к ухудшению ситуации. Все просто проедят кредит МВФ. Отставка спикера – начало процесса, чтобы начать принимать решения, выводящие страну из кризиса. Кстати, в первый раз депутаты просто не сообразили и не успели проголосовать.

– Какая польза «Регионам» от ухода спикера? – повторила я вопрос регионалу Владимиру Сивковичу.

– Это развязывание узла, который есть в парламенте, – после раздумий сказал Владимир Сивкович. – Его отставка даст стимул для быстрых переговоров о выборе нового Председателя Верховной Рады и, по возможности, создании новой коалиции.

Свои версии, почему вдруг так неожиданно стала реализовываться тема отставки, высказал и Тарас Стецькив.

– Президент четко показал: он сдает даже своих, если его целью является устранение Тимошенко. Не сумев додавить досрочные выборы, он обезглавливает парламент, чтобы парализовать законодательный орган. Парламент может не выбрать нового спикера, а может, им станет Лавринович (ныне регионал, в прошлом нашеукраинец, руховец. – Авт .). Потом ставится вопрос о доверии правительству, правительство фактически идет в отставку, и становится в.о. А при таком статусе и фактически парализованном парламенте работать сложно. Юлия не сможет без парламента принять бюджет, провести какой-либо закон, поскольку ей тут будут пить кровь. Президент хочет утопить Юлю, утопив страну.

А бютовец Сергей Соболев вообще сказал, что Банковая и Ринат Ахметов договорились таким вот образом – сняв Яценюка, переформатировать правительство.

После того, как постановление о внесении вопроса в повестку дня было поставлено второй раз и при этом результативно проголосовано, мы обратились к Владимиру Литвину.

– Ваши обвинения в фальсификации был взяты за основу – при предъявлении спикеру претензий. Они могут стать поводом для отставки спикера. Какая польза вашему блоку, если Яценюк уйдет? Вы ведь подчеркивали, что вам лично не нужен пост Председателя ВР.

– Я считаю, что Яценюк должен был признать, что он сфальсифицировал закон. И он фактически признал это на согласительном совете фракций. А сейчас демонстрирует исключительно пренебрежительное отношение к коллегам. Хотя подлог очевиден, это признано всеми. Заметьте, мы не ставили вопрос о его отставке. Мы просили исправить его ошибку. А он упрямо комментирует каждого выступающего в зале. Не должен спикер упражняться в остроумии за счет своих коллег. И заметьте, я не голосовал первый раз за то, чтобы вопрос о его отставке вносился в повестку, но потом ко мне обратились члены моей фракции, и я вынужден был исполнить решение фракции.

Не исключено, что «подложный конфликт» был просто удачно использован в комбинации Банковой и «Регионов». Но нужно отдать должное Яценюку: он сделал все, чтобы обозлить фракцию Литвина. Высокомерие – не лучшая модель поведения в ситуации, когда ты не прав. Припоминаю, как российские журналисты от власти «мочили» Бориса Немцова. Он иной раз отмалчивался, а иной – выходил и так мужественно каялся: «Да, я был не прав, но я был молод и я любил эту женщину»… И Борис Ефимович всегда в этих наездах выглядел лучше своих обвинителей. И выйди Арсений Петрович и скажи: да, я был не прав, но я люблю этот народ и эту экономику, я хотел ей добра (кредита то есть) – простите великодушно. Это ж намного лучше, чем отрицать очевидное. Правда иной раз полезна даже в качестве политтехнологии.

После того, как вопрос по спикеру был внесен в повестку, Партия регионов пошла дальше, она потребовала сменить способ голосования за спикера. Просьба понятная, поскольку при реально полупустом зале провести предусмотренное регламентом ВР тайное голосование было просто невозможно. Одно дело жать кнопки, голосуя постановление за себя и за товарища по фракции, а другое – прийти и самолично бюллетень взять... Брать бюллетени было, судя по всему, некому. А фракция БЮТ тут же обеспечила блокирование трибуны, настаивая только на одном – голосование должно быть тайным.

– Вы, кажется, тоже проголосовали за отставку спикера? – спросила я у нашеукраинца Александра Омельченко.

– Он уже два месяца просится в отставку. Устал. Пусть отдохнет, – ответил Сан Саныч.

Отдыхал Арсений Яценюк недолго. Сразу после утреннего заседания он вышел на брифинг. Пожаловался, что все тайное стало явным. Спикер увидел «причинно-следственную связь между якобы какими-то фальсификациями и сегодняшними событиями».

– Кампания против меня была артподготовкой. Я был и остаюсь независимым политиком, это не всем нравится… – в это время из его кабинета прошмыгнул одетый лидер фракции БЮТ Иван Кириленко. – Они хотят переформатировать парламент, страну, это еще один шанс для них. Кто-то мечтают о кресле спикера. Если случится отставка, то я пойду своим путем.

На прямой вопрос журналиста, чья это игра – Балоги или Президента, – спикер ответил осторожно:

– Ни Президент, ни «Наша Украина» не высказывали подобных инициатив и намерений. А те, кто ведут самостоятельную игру, могут заиграться и проиграть.

Вечернее заседание состоялось, а вот голосование по спикеру нет. Только 108 депутатов приняло в нем участие из 109 зарегистрировавшихся.

На последнем брифинге Яценюк не исключил, что сегодняшний сценарий с отставкой попробуют повторить завтра.

Но на самом деле неотвеченным остается вопрос: кто все-таки затеял отставку? Что это было – желание сменить Яценюка или просто одернуть за слишком плотное сотрудничество с БЮТ? И если Президент хотел его отодвинуть, то как это вяжется с настойчивыми слухами, что Яценюк якобы станет сменщиком Балоги и всей его команды. (Сам Яценюк это категорически отрицает).

В любом случае, поведение Президента что-то напоминает... Когда, будучи главой НБУ, он уезжал в командировку, а его заместитель Владимир Стельмах принимал непопулярные решения, подписывал документы. А если банкиры решение не принимали, то вернувшийся Ющенко все «исправлял». Может быть, и в этот раз, Ющенко вернется из Польши, и коль операция не удалась, примет Арсения в свои отеческие объятия…

Вот только еще один бюджетный день, еще часть бюджетных денег потрачена впустую.

Маша Мищенко