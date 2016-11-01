В МИД Украины объяснили, почему санкции являются эффективным инструментом давления на РФ

В МИД заявили, что санкции против России являются эффективным инструментом давления, потому что больше инструментов нет. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на брифинге.

«Сейчас нет сомнения в том, что санкции являются эффективным инструментом давления, потому что больше инструментов нет», – подчеркнула она.

Отвечая на вопрос, есть ли опасения, что в январе 2017 года определенные страны-члены Европейского Союза могут заблокировать возможность продолжения санкций за нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины, введенных по 146 граждан и 37 компаний, Зеркаль пояснила, что такие опасения есть всегда.

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«Опасения и дискуссии есть всегда, поскольку Европейский Союз – это 28 стран-членов. Конечно, у каждой страны есть свои определенные интересы. И это вопрос компромисса и возможности договариваться», – сказала Зеркаль, добавив, что «Конечно, иногда ищется компромисс по другим вопросам для того, чтобы достичь в этом вопросе совместного решения», – добавила она.

Что же касается сроков, то Зеркаль заявила, что пока не идет речь о том, на какое время санкции могут быть продолжены в январе 2017 года.

«Что касается сроков: на год или полгода, вопрос об этом не стоит. Мы исходим из того, что это внутренняя дискуссия и внутренняя процедура Европейского Союза. Наша задача состояла в том, чтобы доказать, что оснований для ослабления санкций или их прекращения нет. Что санкции являются эффективным механизмом давления на Российскую Федерацию, и что они работают», – заявила Зеркаль.

Ранее Зеркаль заявляла, что Запад боится загонять президента России Владимира Путина в угол по причине наличия у Москвы ядерного оружия.

"Они очень боятся того, что Путин, будучи загнан в угол, может воспользоваться чем-то, чем они никогда бы не воспользовались", – сказала Зеркаль. По ее словам, отключение SWIFT, как санкция против России, пока не рассматривается.