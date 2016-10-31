В Украине вступили в силу расширенные санкции против России

Указ, который расширяет санкции против страны-агрессора, Порошенко подписал 17 октября. Решением СНБО в санкционный список, введенный в 2015 году, было дополнительно включено 335 физических лиц. Ранее в списке было 347 человек.

Под санкции попали учредители ОАО АБ «Россия» Николай Шамалов (по информации СМИ, он является отцом зятя президента РФ Кирилла Шамалова, женатого на младшей дочери Владимира Путина), Геннадий Тимченко, Иван Миронов, Алексей Мордашов, Юрий Ковальчук и Татьяна Свитова; учредители КБ «Финансовый стандарт» Вадим Приступа, Сергей Гальченко, Виктор Белянин, Кирилл Загайнов, Андрей Исполатов. Также в санкционном списке есть основатели ряда других банков: «Российский национальный коммерческий банк», ПАО «Агроинкомбанк», АО КБ «Северный кредит», АО «Генбанк», АО «Фиа-Банк», ОАО АК «БайкалБанк», ЗАО КБ «ИС Банк» и АО «Севастопольский морской банк».

Кроме того, санкции введены против председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентины Матвиенко, заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Рогозина, депутатов Государственной думы РФ Владимира Жириновского и Елены Мизулиной и ряда других членов Совета Федерации Федерального собрания РФ, депутатов Госдумы РФ.

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Также в санкционном списке есть представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Олег Белавенцев, постоянный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, уполномоченный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов, первый заместитель командующего Черноморского флота РФ вице-адмирал Александр Носатов, заместитель командующего Черноморского флота РФ Денис Березовский, заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и другие.

Санкции введены против тех граждан Украины, которые занимают руководящие посты в оккупированной Россией Автономной Республике Крым и в подконтрольных России террористических организациях «ДНР» и «ЛНР».

Также санкции введены против граждан РФ, которые занимают руководящие должности на предприятиях оккупированного Крыма, имеющие отношение к самопровозглашенных органов власти на полуострове, осуществляют командование российским Черноморским флотом, Вооруженными силами РФ или представляют ФСБ РФ. Под санкции попали российские военные, которые командовали или продолжают командовать российскими войсками и бандформированиями на Донбассе.

Кроме того, в санкционый список вошли ряд граждан Франции, Греции, Италии, Сербии, Болгарии, Израиля.