В МИД объяснили, почему Запад боится загнать Путина в угол

Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, передает Радио Свобода.

"Они очень боятся того, что Путин, будучи загнан в угол, может воспользоваться чем-то, чем они никогда бы не воспользовались", – сказала Зеркаль.

По ее словам, отключение SWIFT, как санкция против России, пока не рассматривается.

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"Еще в 2014 году, когда мы выходили на последнюю волну санкций, мы обсуждали с европейскими партнерами эту возможность и оставили ее как крайнее средство давления. Но исключить, что возможность существует, мы сейчас не можем. Конечно, что это может быть, как шаг в связи с какими-то очень неожиданными событиями, но мы надеемся, что таких мер не надо будет принимать", – заявила Зеркаль.

Она признала, что летом этого года украинские дипломаты были не уверены в сохранении санкций против России. Сейчас же, по мнению Зеркаль, Владимир Путин своими действиями в Сирии дает Украине дополнительные рычаги для переговоров с лидерами западных стран о продлении и усилении санкций против России.

Как сообщал УНИАН, в Европейском союзе и США уже звучали призывы ввести новые санкции против России из-за ее действий в Сирии – кроме тех, что уже введены в отношении Москвы из-за ее агрессии против Украины.