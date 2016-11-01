Климкин выступает за усиление действующей миссии ОБСЕ на Донбассе

Такое мнение в интервью Соне Кошкиной высказал министр иностранных дел Павел Климкин, передает LB.ua.

"Во-первых необходимо увеличить ее (миссии - ред.) состав. Радикально, в несколько раз. Второй момент - предоставить возможность представителям миссии, с нашего согласия, конечно, вооруженного компонента. Поскольку иначе сохранять, охранять (изъятое у боевиков - ред.) оружие и осуществлять инспекцию в той среде невозможно. И третье - обеспечить миссию финансово для того, чтобы она эффективно работала", - отметил министр.

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При этом Климкин признал сложность реформирования миссии из-за того, что право голоса в составе ОБСЕ имеет и Россия, а без ее согласия решение нет может быть принято. В том числе и по введению полицейской миссии.

"Более того, усугубить процесс может и кто-то другой из партнеров. Что мы можем сделать - максимально ограничить роль России. Я на сегодня последовательно выступаю за то, чтобы представители России в полицейской миссии участия не принимали", - отметил глава МИД. Добиться этого, по его мнению, можно лишь политическим давлением.

При этом он отбросил тот аргумент, что со сменой председательствуюшей страны - с Германии на Австрию - внимание в ОБСЕ к проблеме Украины уменьшится.

Ранее УНИАН сообщал, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин выступает против участия представителей России в полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе. "То, что мы можем сделать, это максимально ограничить роль России. Я на сегодня последовательно выступаю за то, чтобы представители России в полицейской миссии участия не принимали", - сказал Климкин.