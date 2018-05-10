Валютный курс завтра: как говорит НБУ или как хочет МВФ?

Международный валютный фонд таки выделилУкраине кредит в 16,4 миллиарда долларов для поддержки стабильности кредитно-финансовой системы страны. Среди рекомендаций МВФ – установление гибкого валютного курса. В то же время Нацбанк усилилправила валютнообменных операций и запретил продавать населению доллары дороже официального курса. Не противоречит ли постановление НБУ решению МВФ? Надолго ли сохранится фиксированный обменный курс? И как он сказывается на банках и клиентах? С этими вопросами УНИАН обратился к украинским банкирам.

Валерий Литвицкий, председатель группы советников НБУ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ КУРС БУДЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬСЯ НА БАЗЕ ТОРГОВ

Кредит МВФ – это ожидаемое и правильное решение с долговременными последствиями. Психологически это важно как разрешение проблем, связанных с деятельностью Проминвестбанка. Это так же важно для продолжения обоснованных, умеренных, но достаточных интервенций Нацбанка по поддержанию гибкости курса. Мы можем поддерживать курсовую стабильность достаточно гибко, но вместе с тем эта гибкость не выходит за пределы безопасности. Уже не сегодня-завтра мы почувствуем большую уверенность участников фондового рынка. Я надеюсь, что финансовый счет будет поддержан после этого решения МВФ, и у наших банков будет возможность занимать. К нам активнее будут приходить иностранные инвестиции. Валютные резервы Нацбанка укрепятся и достигнут более $34 млрд.

Мы сами вместе с правительством в Меморандуме взяли на себя обязательство по переходу к более гибкому курсу образований, но обязательно с поддерживающими интервенциями. И официальный, и рыночный курсы остаются достаточно гибкими, различия между ними – минимальные. Курс гибкий, но без резких колебаний.

Есть ожидание того, что в ближайшие дни завершится переход к единому курсу. Официальный будет определяться на базе торгов как средневзвешенный с небольшими коррективами. Мы идем к конвергенции курса. Это означает, что и на наличном рынке между покупкой и продажей колебания маржа будет меньше.

Александр Охрименко, советник главы правления Укргазбанка

НАЦБАНК В РУЧНОМ РЕЖИМЕ УПРАВЛЯЕТ ВАЛЮТНЫМ РЫНКОМ

Есть глобальные требования, а есть работа Нацбанка. НБУ, грубо говоря, взял валютный рынок в железную руку и, соответственно, этой рукой управляет. НБУ может утром проснуться и сказать: на сегодня курс будет 3 грн., и банки вынуждены слушаться.

МВФ рекомендует, чтобы у нас был рынок. И он выставляет свое условие. А Нацбанк говорит: да, у нас рынок, у нас заявки подаются. При этом на сегодня действительно так сложилось, что валюты не хватает и НБУ здесь играет первую скрипку. Есть стратегическая рекомендация МВФ. А есть практическая ситуация...

С другой стороны, если Нацбанк продолжит практику каждый день официально указывать, по какой цене продается-покупается валюта, то для клиентов будет очень удобно. Почитал – и сразу понятно, какой сегодня курс.

Раньше банки зарабатывали на курсовой разнице. Сейчас постановление НБУ эту разницу вводит в ноль. Понятно, что банки повысят комиссию. Я думаю, другого пути зарабатывания не будет. Если раньше в некоторых случаях комиссия была достаточно маленькая – 0,1% – почти не рыночная, то сейчас она будет расти.

Игорь Шевченко, директор Департамента организаций продаж банка “Финансы и кредит”

БАНКИ ГОТОВЫ ИДТИ НАВСТРЕЧУ НБУ

Деньги даются исключительно при обязательстве соблюдения всех тех требований, которые МВФ закладывал. Я думаю, в связи с этим политика Нацбанка будет скорректирована. В какой период и насколько полно – мне трудно сказать.

Торговля валютой была одним из источников доходов. Но для нас сейчас основным является погашение кредитов нашими заемщиками, особенно учитывая, что 70% кредитов были взяты именно в долларах. Поэтому в период погашения кредитов с 1 по 10 число мы специально устанавливали пониженные курсы для заемщиков, чтобы им было более удобно гасить. Сейчас вопрос не в заработке, а в том, чтобы поддержать ликвидность. Банки готовы идти на встречу и уменьшать курсы покупки-продажи валюты. Банки сейчас думают не о доходе, а о том, чтобы не рухнуть. А если мы сейчас допустим непогашения по кредитам, это то сразу отразится на изменении класса заемщиков и формировании дополнительного резерва. Дополнительный резерв посадит финансовый результат, т.е. доход банка.

Я думаю, Нацбанк отпустит курс, как только вступят в силу требования, выставленные МВФ.

Нацбанк это сделал, чтобы сбить истерику среди населения, чтобы народ перестал ломиться покупать доллары по 7 грн. Как только люди увидят, что курс стабилизировался (банкам даже при любом желании не дадут дороже продать, а поставят именно 5,85 грн., и у банков хватит на это валюты, потому что мы ее получили от МВФ), то сразу успокоятся и перестанут массово депозиты в гривне перекладывать в доллары.

Николай Вишневский, руководитель Печерского отделения Ощадбанка

КУРС ДОЛЖЕН БЫТЬ ОДИН: И НА МЕЖБАНКЕ, И В РОЗНИЦЕ, И В ОПТЕ

Постановление НБУ – это правильный шаг. Курс должен быть единым. Курс должен быть фиксированным. Чтобы население не могло обвинить банки в какой-то нечистоплотности. Курс должен быть один: и на межбанке, и в рознице, и в опте – тогда будет порядок.

Статья доходов под названием «торговые операции» занимает у нас 2%. Никогда на валюте банк не зарабатывал. У нас основная работа с физическими лицами, предоставление им услуг и получение доходов от операций.

Клиентам удобно: они знают, что все под контролем, никто не спекулирует, все красиво, курс хороший. И банк обязан удовлетворить любую потребность клиента.

В январе 2009 года еще должны убрать обменники, которые на договорных отношениях работают с коммерческими банками – это тоже правильно. За рубежом, например, только банки имеют право заниматься валютными операциями.

Опрашивала Анна Ященко