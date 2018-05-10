Каддафи жжет костер на Банковой (фоторепортаж)

Для лидера Ливийской Джамахерии Муаммара КАДДАФИ, который находится в Украине с государственным визитом, разбили палатку во дворе Секретариату Президента. В нем он принимает украинских высокопоставленных чиновников.

Прихоти ливийского лидера известны всему миру. Во время визита в Россию для КАДДАФИ тоже разбили палатку на территории Кремля.

Еще одна "фишка": высокого гостя охраняют исключительно женщины.

Говорят, что охрану подбирает сам КАДДАФИ и что это должны быть лишь девственные девушки, поскольку у них якобы особо сильно интуитивное ощущение опасности.

Фото Александра Прокопенко, Анастасии Сироткиной, Сергея Свитлицкого/ УНИАН