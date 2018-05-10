Каддафи жжет костер на Банковой (фоторепортаж)
Для лидера Ливийской Джамахерии, который находится в Украине с государственным визитом, разбили палатку во дворе Секретариата Президента...
Для лидера Ливийской Джамахерии Муаммара КАДДАФИ, который находится в Украине с государственным визитом, разбили палатку во дворе Секретариату Президента. В нем он принимает украинских высокопоставленных чиновников.
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Прихоти ливийского лидера известны всему миру. Во время визита в Россию для КАДДАФИ тоже разбили палатку на территории Кремля.
Еще одна "фишка": высокого гостя охраняют исключительно женщины.
Говорят, что охрану подбирает сам КАДДАФИ и что это должны быть лишь девственные девушки, поскольку у них якобы особо сильно интуитивное ощущение опасности.
Фото Александра Прокопенко, Анастасии Сироткиной, Сергея Свитлицкого/ УНИАН
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