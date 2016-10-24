Боевики на Донбассе придумали "многотысячные протесты" против вооруженной миссии ОБСЕ

Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сказал представитель боевиков террористической организации «ДНР» Денис Пушилин.

Пушилин и представитель боевиков из террористической организации «ЛНР» Владислав Дейнега заявили, что они выступают категорически против введения вооруженной миссии ОБСЕ на Донбасс.

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При этом, отвечая на вопрос УНИАН, означает ли это, что они не подчинятся решению Путина, Пушилин сказал: «Я рассчитываю, что мы будем услышаны. Миссия может рассматриваться только в том случае, если есть согласие обеих сторон противостояния, одной стороной противостояния являемся мы, мы против».

Пушилін также отметил, что этот вопрос технически сложно решить в рамках ОБСЕ, поскольку требуется согласие 57 стран.

«Мы выступаем категорически против нахождения вооруженных формирований ОБСЕ на территории "республик". Это позиция не только "руководства республик", но и наших граждан. Подтверждение этому - недавние многотысячные демонстрации, на которых наши граждане четко заявили свой протест этим инициативам Порошенко», - сказал Пушилин.

При этом он заявил, что возникнет вопрос безопасности граждан стран ОБСЕ, которые будут направлены на Донбасс.

«Табельным оружием на линии соприкосновения особенно обезопасить себя не получится, а тот факт, что они по сей день являются невооруженной миссией, является залогом того, что среди них нет жертв за время конфликта. Это элемент безопасности - отсутствие оружия как такового», - сказал Пушилин.

Он утверждает, что сотрудники вооруженной миссии ОБСЕ будут работать в более рискованных условиях, чем без оружия.

Аналогичное мнение выразил также Дейнега. Он назвал возможное введение вооруженной миссии ОБСЕ интервенцией и угрожал "последствиями" для тех, кто возьмет в руки оружие и попытается встать между вооруженными сторонами, что приведет к дестабилизации ситуации в регионе.

Как сообщал УНИАН, 19 октября в Берлине состоялись переговоры президента Украины Петра Порошенко, канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Франсуа Олланда и президента РФ Владимира Путина.

На пресс-конференции по итогам переговоров Порошенко заявил, что лидеры стран «нормандского формата» утвердили немецкие и французские предложения по основным критериям «дорожной карты» выполнения Минских соглашений.

Также, по словам президента Украины, Россия поддержала необходимость размещения вооруженной полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе.

20 октября в Кремле подтвердили согласие президента РФ Владимира Путина разместить вооруженную миссию ОБСЕ на временно оккупированных территориях Донбасса.

При этом егодня, 24 октября, в Кремле заявили, что главы стран «нормандского формата» в Берлине не обсуждали вопрос размещения вооруженной миссии ОБСЕ на неконтролируемом участке украино-российской границы, а президент РФ Владимир Путин лишь дал "потенциальное согласие".

«Что касается какой силовой полицейской миссии ОБСЕ, вооруженной, я хочу подчеркнуть – речь шла исключительно о табельном оружии, то на эвентуальную идею такой миссии, действительно, президент Путин отреагировал потенциальной согласию», - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.