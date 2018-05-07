Как я выиграла гривню в Верховной Раде (репортаж с заседания)

Сегодня в парламенте я выиграла гривну. Именно столько я поставила на то, что президентский закон антикризисных мер - обязательное условие для получения денег МВФ - будет результативно проголосован в первом чтении. Но выигрыш не взяла, поскольку была убеждена, что Юлия Владимировна о положительном исходе голосования договорится с фракцией коммунистов, а мой оппонент был убежден, что положительный исход обеспечит фракция Литвина. Он оказался прав. Голоса фракции Литвина присоединились в поддержку законопроекта «О первоочередных мерах по предотвращению негативных последствий финансового кризиса и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины». Литвин сказал, что проголосует закон (если там будет обозначено льготное налогообложение для АПК), – Литвин сделал (там такая норма была).

Ругай - не ругай МВФ, а политики побоялись остаться без резервных денег. Тем более, что деловые издания ближнего и дальнего зарубежья регулярно печатают длинный список стран, тоже претендующих на кредиты Международного валютного фонда.

«А вы не боитесь от денег отказываться?» – поинтересовалась я у лидера коммунистов Петра Симоненко. Последовала сага о «преступной и ущербной политике чикагских мальчиков, которые затягивают кредитную удавку на горле украинского народа». А было еще образное сравнение: «Украинскому народу накинули удавку, предварительно хорошо ее намылив, и поставили на табуретку. Мы не станем той политической силой, которая вытолкнет табуретку из-под его ног». Законопроект долго обсуждали. Бютовец Сергей Терехин дискутировал с регионалом Николаем Азаровым. Коммунист Адам Мартынюк резко критиковал. Нунсовец Станислав Аржевитин сказал, что проголосует его только в том случае, если на комитете будет исключено положение о возможности внесения в уставной капитал банков государственных ценных бумаг. Станислав Аржевитин, глава совета Ассоциации украинских банков, заявил, что нужно переписать все статьи президентского закона, касающиеся банковской системы. С ним Сергей Терехин пообещал поработать в комитете.

Позиция Николая Азарова известна. «Вы паникуете, - констатировал оппозиционер в адрес действующего правительства. - А нужно проанализировать причины того, что произошло. Этот законопроект и предусмотренные в нем меры не решают проблем, которые сейчас в Украине. Еще буквально две недели назад вы говорили, что никаких проблем в стране нет, не слушая наших предостережений, и вдруг осознали. В 2008 году, как и в 2005-м все начиналось с популистских выплат, с ограничения кредитования экономики, с административной борьбы с ценами, с ревальвации гривны, с протекционизма импорта, с повышения тарифов. В сегодняшней ситуации, сложившейся в стране, в значительной мере виновато нынешнее правительство. Когда правительство в сентябре предоставило на рассмотрение ВР Украины проект бюджета на 2009 год, то все мировые инвесторы ахнули. Бюджет показал, что правительство не понимает, в какой обстановке оно работает. В Украине достаточно ресурсов, чтобы решить все проблемы, которые стоят перед Украиной". Николай Янович раскритиковал законопроект, фактически повторил то, что говорил на пресс-конференциях ранее.

Юлия Тимошенко в ответ из правительственной ложи вспомнила, как Николай Янович, будучи первым вице-премьером, раскрутил инфляцию и похвалился подешевевшей капустой.

Партия Регионов за законопроект не голосовала. Но его - таки приняли в первом чтении, под сурово прозвучавший вопрос Анны Герман: «Юлия Владимировна, вы голосуете президентский законопроект. Берете ли вы на себя ответственность за его реализацию, за последствия?». «Берем – берем, - спокойно и без промедления ответила премьер, - мы всегда берем на себя ответственность».

Позже на брифинге я так и не сумела спросить, как Юлия Владимировна может брать на себя ответственность, ведь если досрочные выборы состоятся, то в стране скорее всего будет другой премьер. Спросить не успела – премьер-министр ушла сразу после короткого выступления. Было видно, что ей пришлось понервничать.

Следующим на пресс-пункте выступали регионалы с апокалиптическими прогнозами, к которым якобы приведет кредит МВФ. Насколько оправдаются – покажет время. Но вопрос, что будет дальше с нынешней политической ситуацией, витал в воздухе. Ну, предположим, получим деньги. Мы идем на досрочные выборы или нет? Регионал Сергей Кивалов в интервью УНИАН сказал, что он лично отвечает за один из округов в Одессе, и проводит встречи с избирателями, и что его партия готовится к кампании. «Но слово – за Президентом», - сказал Сергей Кивалов. Гулявший по кулуарам слушок, что Виктор Андреевич еще сам в раздумьях: не дать ли задний ход досрочным выборам, опровергла официально появившаяся информацияот Президента. Мол, как только парламент примет решение о финансировании выборов – сразу назовет дату. Да и вчерашнее решение Апелляционного судавроде не оставляло сомнений в серьезности намерений главы державы идти на выборы.

Законопроект о финансировании выборов тоже был в повестке сессионного дня. Его чуть было не проголосовали. Четырех голосов не хватило. Такая "почти результативность" нервы бютовцам попортила. Чем еще как не нервным стрессом объяснить потасовку в парламенте, формальным поводом для которой послужило то, что не все депутаты НУ-НС голосуют лично. Для справки – голосование карточками, за себя и за друга по фракции - это обычная, хоть и неправильная, традиция, сложившаяся в Раде с незапамятных созывов. За это депутатов ругают, над ними смеются, их хотят приструнить, иногда грозятся принять закон о голосовании только своим собственным пальцем. Но пока безуспешно. Карточки зачастую даются коллеге по фракции и депутаты голосуют друг за друга. Не самое большое из парламентских свинств. Бютовцы начали выяснять, была ли Оксана Билозир лично в зале, или просто кто-то голосовал ее карточкой. Это выглядело просто как придирка. Не говорю уж о том, что сам зачинщик ссоры бютовец Олег Ляшко не раз обедал в буфете во время обсуждения законопроектов. Но ему хотелось пошуметь. Видать, поверил, что выборы произойдут - хочет в следующий партийный список и зарабатывает так это право.

Но это так – нелирическое отступление… Вопрос о финансировании выборов остается актуальным. И лидер НУ-НС Вячеслав Кириленко сделал интересный ход. Антикризисный проект закона проголосовали в первом чтении. «Так вот - во втором будет голосовать только вместе с изменениями в закон о государственном бюджете, предусматривающем строчку о финансировании выборов», - интеллигентно улыбаясь, объявил Вячеслав Кириленко. - По-другому, ни-ни». Очень интересно - что теперь придумает БЮТ? Трибуну-то тут не заблокируешь…

Маша Мищенко