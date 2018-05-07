Экономический кризис: советы, как не потерять последнее

За последние недели меня немного достали все – родственники, друзья, друзья друзей, знакомые, журналисты. И все спрашивают лишь об одном, что будет с экономикой, банками, гривней, долларом и евро. Некоторое время я отшучивался, что не Джордж Сорос и не Ворен Бафет, – это им надо задавать такие вопросы, потому что если бы я знал истинные ответы на них, то был бы, по-видимому, таким же богатым, как они. Но это все шутки. Желание получить ответы на наиболее жгучие вопросы сегодняшних дней полностью понятны.

Не претендуя на истину в последней инстанции, попробую дать собственные ответы на эти вопросы. Во-первых, посоветовал бы сначала последовательно прочитать написанные мной статьи «Глобальный финансовый кризис: мир становится другим», «Украина и глобальный кризис: накануне идеального шторма», «Экономический кризис – что нам делать?", посвященные глобальному экономическому кризису и его последствиям в Украине.

Этот кризис является системным кризисом нынешней модели мировой экономики, и выход из него будет очень тяжелым и займет в лучшем случае 3–4 года. В Украине на глобальные экономические потрясения налагаются проблемы отсутствия реформ в социальном секторе, в том числе пенсионной системы, коммунальной сферы, советской и потому во многом абсурдной системы административно-территориального устройства страны, уже не говорю о тотальной коррумпированности всей государственной машины, включая правительство, парламент, судей, правоохранительные органы, местную власть. Нужно осознавать, что в результате популизма, демагогии и вопиющего непрофессионализма всех последних правительств процесс выхода экономики Украины из кризиса будет крайне болезненным и долговременным. Потому надейтесь на лучшее, но, если вообще хотите увидеть лучшие времена для нашей страны, прекратите верить сладким обещаниям политиков и запасайтесь терпением и готовьтесь к многолетнему тяжелому труду с затянутыми поясами, дорогими коммунальными услугами и необходимостью экономить, отказываясь от дорогих отпусков за рубежом, не осуществляя никаких расходов, без которых можно обойтись в следующие несколько лет. Считайте это моим первым советом.

Я не очень хорошего мнения о моральных качествах нашей политической элиты, но в то же время надеюсь на их готовность следовать здравому смыслу, потому мои советы исходят именно из этого.

Следовательно, начнем с курса гривни к доллару США – их соотношение уже давно стало мерилом стабильности в стране. Я убежден, что, учитывая размер внешнего долга украинских банков и корпораций и огромный объем внутренних кредитов в иностранной валюте, предоставленных частным юридическим и физическим лицам, существенное снижение курса гривни к доллару приведет к массовым фактам объявления неплатежеспособности и будет иметь крайне тяжелые последствия для всей экономики страны. Понимание этого есть у Президента страны, правительственных чиновников, Нацбанка, экспертов, потому уверен, что нынешние финансовые спекуляции с падением курса гривни к доллару закончатся в течение месяца, и это соотношение вернут к отметке 5,3 – 5,5 гривни за доллар. У Нацбанка есть достаточный инструментарий (регулятивный и финансовый), чтобы успокоить страсти и ситуацию на валютном рынке. Не могу гарантировать курсовую стабильность национальной валюты в будущем году, но имеются золотовалютные резервы и учитывая возможное привлечение кредитов МВФ, Мирового банка, ЕБРД, дают возможность надеяться – при сколь-нибудь взвешенной бюджетной и денежно-кредитной политике соответственно правительства и центрального банка – на более или менее спокойную ситуацию на валютном рынке и в 2009 году.

Относительно стабильности банковской системы и главное – уверенности, что депозиты физических лиц не пострадают, то убежден, народные депутаты хотя бы за одну антикризисную меру проголосуют, и будут предоставлены гарантии возвращения вкладов до ста пятидесяти тысяч гривен в случае банкротства того или другого банка. Следовательно, успокойтесь и не держите деньги в стеклянных банках и в шкафах под бельем – для этого есть коммерческие банки. Если ваши сбережения больше суммы, эквивалентной 150 тысячам гривен, то разбейте их на несколько вкладов и разместите в разных банках. Но при этом помните, что гарантируется возвращение лишь основной суммы депозита, без начисленных процентов, потому проявите бдительность и не ведитесь на яркие обещания сверхвысоких процентов, выбирайте банк, который выплачивает приблизительно средние сравнительно с другими финансовыми учреждениями проценты по депозиту. В этом случае у вас будут больше гарантий повернуть не только сам вклад, но и проценты.

Значительно сложнее дать совет тем, кто решил держать сбережения в иностранной валюте. Выбор между долларом и евро не так уж прост. Здесь слишком много составляющих, которые будут влиять на существенное колебание курса этих валют друг к другу на протяжении следующих нескольких лет. Сейчас происходит значительное укрепление доллара США к евро, что связано, в частности, с одновременным выведением инвесторами своих активов из развивающихся стран.

Выведение их в доллары базируется на определенной вере в нерушимость такого института как Казначейство Соединенных Штатов и его казначейских обязательств. В то же время фундаментальной проблемой США остается долг правительства, который после реализации плана министра финансов Полсона достигнет суммы, близкой к отметке в 11 триллионов долларов, – это почти 85 процентов годового ВВП США. Если же учесть еще и внутренний долг корпораций и частных лиц в 40 триллионов долларов, то понятно, как много в Америке желающих обесценить этот долг путем постепенной накачки мировой экономики деньгами, ценность которых неуклонно будет падать.

Следовательно, кто бы не победил на следующих президентских выборах, следует ожидать в 2009 и 2010 годах постепенного удешевления доллара США относительно евро. Если бы я был полностью уверен в ответственности наших правительственных чиновников, то вообще бы советовал держать сбережение исключительно в гривне, но сам такой уверенности не имею, потому и советов таких дать не могу.

Тем, кто был настолько зажиточным, что приобрел акции акционерных компаний и инвестиционных фондов, которые котуються на ПФТС, тоже посоветовал бы успокоиться. Понятно, что рыночная цена этих акций опустилась ниже плинтуса, и надежды заработать сто процентов годовых оказались напрасными, но думаю, это были не последние деньги этих людей и они смогут подождать по крайней мере ближайшие два-три года. Правда, и покупать достаточно обесцененные акции я сейчас тоже бы не советовал. Во-первых, не факт, что это уже действительно «дно» падения их цены, во-вторых, расти их рыночная стоимость начнет, в лучшем случае, не раньше чем в 2010 году, потому замораживать деньги в активы, которые не дают возможность заработать, вряд ли стоит.

И последний совет касается тех, кто хочет делать попытку играть на международных валютных рынках. Находятся шарлатаны, которые обещают научить, а главное – дураки, которые готовы поверить, что они могут научиться самостоятельно проводить валютные спекуляции на международных валютных рынках через дилинговые центры.

Совет всем – не делайте глупостей, потому что это напоминает даже не игру в казино, а закапывание золотых на Поле Чудес Страны Дураков. Заниматься спекуляциями на международных валютных рынках могут лишь профессионалы, которые работают в хедж-фондах. Потому, если вас уже не удовлетворяет процентный доход по банковским депозитам, то советую, во-первых, помнить, что играть на последние две-три тысячи долларов США не стоит, миллионером от этих игр вы все равно не станете, а потерять последние сбережения можете. Во-вторых, тем, у кого есть действительно существенные сбережения и кому хочется зарабатывать достаточно высокие доходы от валютных спекуляций, лучше обращаться туда, где предоставят гарантии прозрачности контроля за операциями с вашими деньгами, и главное – документально подтвержденные гарантии возвращения всех ваших средств (с добавлением возможной прибыли или за минусом возможного убытка) по первому требованию.

Борис Кушнирук, экономист