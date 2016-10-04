Адвокат объяснил, что может спасти украинского журналиста из России

Об этом заявил адвокат Николай Полозов, передает "112 Украина" .

"Для начала надо понять состояние самого Сущенко. Во-вторых, нюансы, которые касаются его дела, после этого можно будет выстраивать какую-то дальнейшую тактику. Международное давление – это единственный путь, которым можно спасти хоть кого-то с рук РФ. Другого пути нет", - заявил он.

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По его словам, ФСБ пытается выиграть время, чтобы психологически сломать Сущенко.

"Прежде всего, ФСБ пытается выиграть время для того, чтобы психологически сломать Сущенко для того, чтобы он пошел на условия следствия. Если будет независимый адвокат, сделать это будет практически невозможно. Важно осуществить первый контакт. Необходимо попасть на территорию изолятора. Я думаю, что будет достаточно сложно", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 2 октября общественное движение "Открытая Россия" сообщило, что московский суд арестовал на 2 месяца журналиста украинского государственного информагентства "Укринформ" Сущенко по обвинению в шпионаже, и что правозащитники случайно встретили мужчину в камере карантинного отделения Лефортовской тюрьме.

ФСБ РФ считает Сущенко "полковником Главного управления разведки Министерства обороны Украины", который "целенаправленно собирал сведения о деятельности Вооруженных сил и войск национальной гвардии России, составляющие государственную тайну и утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства".