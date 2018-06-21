Права ли Тимошенко, которая говорит, что кризис нас обходит?

Сегодня утром на заседании Кабмина премьер-министр Юлия Тимошенко заявила, что Украина не чувствует серьезных негативных последствий мирового финансового кризиса. “Банковская система Украины работает надежно и успешно... кризис практически обходит Украину стороной”... Согласны ли с оптимистичными прогнозами Тимошенко украинские эксперты, узнавал УНИАН.

Ярослав Жалило, президент Центра антикризисных исследований: МЫ МЕНЬШЕ ОЩУТИЛИ ПЕРВЫЙ ПРИСТУП МИРОВОГО КРИЗИСА, НО В ПОЛНОЙ МЕРЕ ПОЧУВСТВУЕМ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ Учитывая, что мировой финансовый кризис стартовал на фондовых рынках, а в Украине фондовый рынок достаточно мало развит и недостаточно активно завязан на международных финансовых отношениях, – то, конечно, прямое влияние не может быть слишком сильным. Мы тоже имели негативные индексы на фондовом рынке – рынок упал. Но нужно смотреть более широко – с какими последствиями мирового финансового кризиса Украина столкнется. Здесь ситуация намного сложнее. Наши коммерческие банки сегодня очень завязаны на внешних ресурсах. Они уже набрали кредитов в предыдущие годы, и сегодня им нужно возвращать деньги. Вернуть сразу они не могут, поэтому должны дофинансировать, то есть брать новые кредиты. А теперь это или невозможно, или слишком дорого. Уже таким образом мировой кризис влияет на нашу банковскую систему.

Наша промышленность серьезно зависит от экспорта. Около 40% ВВП обеспечивается за счет экспортных поступлений. Понятно, что изменение конъюнктуры на мировых рынках, падение спроса, особенно на такие инвестиционные товары, как металл, не может не отразиться на спросе на украинскую экспортную продукцию. Это тоже фактор влияния.

Ажиотаж, который мы видим на рынке банковских услуг, является признаком негативных ожиданий. Я не могу утверждать, что кризис обошел Украину стороной. Он не обошел нас. Мы меньше испытали лишь его первый приступ, но в полной мере почувствуем его последствия.

Владимир Лановий, доктор экономических наук, бывший вице-премьер-министр и экс-министр экономики: НУЖНО ПРИВЛЕКАТЬ В УКРАИНУ ВАЛЮТУ, А НЕ ВЫТАЛКИВАТЬ ЕЕ, КАК ЭТО ДЕЛАЛ НБУ На сегодня начали действовать такие факторы в экономике, которые будут снижать экономическую активность. Это означает сокращение производства, падение доходов, уменьшение рабочих мест и т.д.

Постановление Национального банка, выданное 2-3 дня назад, ограничивает кредитование предприятий и других клиентов-банков той суммой кредитов, которые уже давались. То есть роста кредитов в экономику не будет. Это значит, что наши предприятия и люди не будут иметь возможности наращивать объемы покупок и продаж.

Продолжают падать фондовые индексы. Цена наших предприятий, наших банков уменьшается – уже упала в 2,5 раза за последний год. Это значит, что такие предприятия не стоят столько, сколько необходимо для получения определенных сумм кредитов за рубежом. Нашим предприятиям уже отказывают в IPO на международных фондовых площадках. Это значит, что внешние кредиты в нашу экономику и инвестиции в акции падают и дальше будут падать.

У нас изменились кредитные, инвестиционные рейтинги для банков, для предприятий, для Украины в целом. Это значит, что процент, под которые будут выдаваться займы, повысятся до 13–15%. Ресурсно-финансовая база экономики снижается.

К сожалению, экспорт в этом году не рос. И мы имеем доходы лишь потому, что росли международные цены и поступала валюта. Но сейчас эта тенденция прекратилась. Кризис поступления валюты уже начинается. Дисбаланс между импортом и экспортом растет, а в будущем году он будет еще большим.

Здесь нужные активные действия по стимулированию экспорта, с одной стороны, а с другой – изменить политику валютного курса и вообще валютного регулирования в Украине. Нужно привлекать в Украину валюту, а не выталкивать ее, как это делал НБУ на протяжении текущего и прошлого года, что и привело к такому плачевному состоянию. Нужно привлекать капитал на наиболее выгодных условиях.

Если это будет сделано, мы уменьшим влияние мирового финансового кризиса на Украину. Хотя он будет нарастать.

Борис Кушнирук, экономист: НЕОБХОДИМО ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ПОПУЛИЗМА С точки зрения премьера, она говорит абсолютно логические вещи. Другое дело – есть объективные вещи, связанные с совокупностью факторов, которые определяют, что кризисные явления будут нарастать. Не нужно успокаивать народ и выражать уверенность, что все в порядке. Нужно предпринимать определенные шаги, которые смогут смягчить кризис, ведь он будет иметь место в любом случае.

На сегодня, я убежден, действия Нацбанка правильны. (Детальнее позиция Б. Кушнирука приведена здесь). Я считаю, что некоторые из них должны быть более жесткими – перекрыть возможность для потребительских кредитов. То же касается ипотеки земли. Нужно, чтобы покупка земли под кредит была практически невозможна. Таким образом, при условиях ограничения источника наличности и потребления больших средств должно сокращаться негативное торговое сальдо.

Правительству нужно более серьезно пересматривать весь бюджет, потому что в действительности он является нереалистичным и выходит из абсолютно каких-то смешных рассуждений о том, что количество доходов от таможни будет расти.

Нам, напротив, нужно сократить импорт и вследствие этого доходы, которые получит таможня. Сократить их достаточно существенно.

Нужно пересматривать структуру расходов. Нужно отказаться от популизма и начать делать инвестиции в инфраструктуру, которые формируют промышленный внутренний спрос. Таким образом вы помогаете коммерческим структурам не за счет того, что вы им раздаете деньги, а за счет заказов им. Они получают возможность работать. Если вы в бюджете закладываете деньги на строительство нового моста, то металла на него пойдет тысячи тон. Нужно вкладывать в канализационные трубы, которые полностью прогнили, в инфраструктурные вещи, которые формируют внутренний спрос.

Опрашивала Анна Ященко