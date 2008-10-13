Тарасюк: Секретариат Ющенко пытается уничтожить Народный Рух

Лидер Народного руха Украины Борис ТАРАСЮК заявляет, что Секретариат Президента пытается уничтожить НРУ.

Об этом идет речь в обращении Б.ТАРАСЮКА к однопартийцам, текст которого передан УНИАН.

«Нынешняя ситуация, сложившаяся в Народном рухе Украины, лично мне напоминает попытку воспроизвести 1998-1999 годы, причем это делается накануне 20-й годовщины создания НРУ. Единственная разница заключается в том, что в 1998-1999 годах это делалось при содействии прежней власти, против которой Рух боролся, сейчас же это делается из Секретариата того Президента, которого мы с вами – руховцы – первой партией пригласили быть кандидатом на должность Президента Украины”, - говорится в обращении.

По словам Б.ТАРАСЮКА, “досадно, но это черное дело по попытке раскола партии делают председатели трех наибольших организаций НРУ – Ярослав КЕНДЗЁР, Иван СТОЙКО и Роман ТКАЧ”.

Лидер НРУ объясняет, что “председатели наших трех организаций банально шантажируют партию возможностью своего выхода из Руха с целью похода на выборы по партийному списку “Нашей Украины”, которая приняла решение не создавать блок с национально-демократическими силами, и идти на выборы самостоятельно”.

«Для этого им было поставлено условие из Секретариата Президента – сменить руководство в Рухе, а если этого не выйдет, то сделать все возможное, чтобы Рух остался вне избирательного процесса. Другими словами - была дана команда на уничтожение Руха”, - утверждает Б.ТАРАСЮК.

«Мне искренне жаль наших коллег, которые выполняют сценарии, навязанные извне”, - заметил политик.

Б.ТАРАСЮК также констатирует, что в отдельных регионах председателей областных организаций вызывают в областные государственные администрации, “где им дается команда на уничтожение партии”.

«На ближайшем съезде нам придется принимать очень непростые решения. Я до сих пор колеблюсь, какой путь должен избрать Народный рух Украины в избирательном процессе. Осознавая, что после выборов в Верховной Раде может быть создана коалиция Партии регионов с “обломками” “Нашей Украины”, которая пойдет разными колоннами, для Народного руха Украины есть один путь – это оппозиция, к которой, кстати, нам не привыкать. Как это для кого-то ни парадоксально звучит, но в оппозиции мы будем работать с теми политическими партиями, которые сегодня составляют Блок Юлии Тимошенко, а также с частью партий, которые входят в блок НУ-НС. Я считаю, что нам нужно создавать фронт политических партий, которые должны противодействовать попыткам привести к власти Партию регионов и коммунистов.

В этой сложной ситуации прошу у всех руховцев выдержки и мужества. Мы должны помнить, к какой легендарной партии принадлежим”, - подчеркнул в своем обращении к руховцам Б.ТАРАСЮК.

Как сообщал УНИАН, ряд народных депутатов - членов Народного руха обвинили руководство НРУ в сговоре с БЮТ ради места в списке и министерских портфелей в будущем.

В частности, депутат Я.КЕНДЗЁР заявил, что вскоре должен быть съезд партии, и руководств партии «делает колоссальные усилия, оказывает безумное давление и кнутом, и пряником», чтобы вынудить краевые организации поддержать решение о блокировании на выборах с БЮТ.

Конференция Тернопольской краевой организации НРУ (возглавляемая народным депутатом И.СТОЙКО), которая состоялась 11 октября, приняла решение обратиться к участникам съезда партии с предложением рассмотреть вопрос о недоверии председателю НРУ Борису ТАРАСЮКУ.