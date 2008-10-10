Ющенко нашел время для разговора с бунтарями против Тарасюка

Члены Политсовета Народного руха Украины Ярослав КЕНДЗЬОР, Иван СТОЙКО и Роман ТКАЧ просят о встрече с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

По данным пресс-службы, Президент, вероятно, примет членов Политсовета НРУ сегодня в 12.00.

Представители СМИ, желающие пообщаться с Я.КЕНДЗЬОРОМ, И.СТОЙКО и Р.ТКАЧОМ, будут иметь такую возможность, ориентировочно, в 12.30 у 3-го подъезда здания Секретариата Президента Украины (ул. Банковая, 11), отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, народный депутат Украины Ярослав КЕНДЗЁР (фракция НУ-НС) обвиняет руководство Народного руха Украины в сговоре с БЮТ ради места в списке и министерских портфелей в будущем.

Он отметил, что «руководство НРУ соединил с БЮТ прагматический интерес».