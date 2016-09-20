Канада не признает выборы в Госдуму РФ на территории аннексированного Крыма

Об этом на своей странице в Twitter написал министр иностранных дел Канады Стефан Дион.

"Крым остается неотъемлемой частью Украины, и Канада не признает законность выборов российской Госдумы, которые там проводились", – сказано в сообщении.

#Crimea remains an integral part of #Ukraine and Canada will not recognize the legitimacy of Russian Duma elections taking place there. — Stéphane Dion (@MinCanadaFA) September 18, 2016

Как сообщал УНИАН, 18 сентября состоялись выборы в Госдуму РФ. Голосование проходило, в том числе и на территории временно оккупированного Крыма.

Перед выборами МИД Украины выразил протест по поводу намерений РФ провести выборы в Крыму и Севастополе. Также в МИД заявили, что в связи с этим проведение выборов в помещениях дипломатических и консульских представительств России невозможно.

Сегодня, 19 сентября, Министерство иностранных дел Украины призвало международных партнеров не признавать результаты выборов в Госдуму РФ в части голосования на территории оккупированного Крымского полуострова.