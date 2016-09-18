В Одессе полиция задержала еще двоих активистов, пикетирующих Генконсульство РФ

В Одессе полиция задержала еще двоих проукраинских активистов, пикетирующих здание российского Генконсульства.

Как передает корреспондент УНИАН, на Гагаринском плато, возле входа в Генеральное консульство РФ в Одессе, продолжается пикет представителей проукраинских организаций.

В какой-то момент несколько человек из числа пикетчиков стали бросать яйца в сторону диппредставительства. Правоохранители, поддерживающие общественный порядок, сделали замечание и потребовали "прекратить хулиганить". Это не остановило пикетчиков. Между ними и полицейскими завязалась потасовка, в ходе которой правоохранители оттеснили активистов от здания консульства.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в области, два гражданина были доставлены в Шевченковский отдел полиции в Одессе, и на них составлен административный протокол за ст. 173 (Мелкое хулиганство) КУоАП.

"Сотрудники полиции продолжают обеспечивать охрану общественного порядка возле Генерального консульства Российской федерации. В случае выявления каких либо нарушений, правонарушители будут привлечены к ответственности согласно действующему законодательству", - подчеркнули в главке.

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Как заявил журналистам руководитель местного "Правого сектора" Сергей Стерненко, "несколько активистов получили телесные повреждения, два человека задержаны".

Как сообщал УНИАН, сегодня в Одессе возле Генерального консульства РФ, где находится избирательный участок по выборам в Государственную Думу Федерального Собрания России, полиция задержала четырех человек, напавших на подошедших к дипломатическому представительству людей. Через несколько часов задержанных отпустили, в отношении нарушителей общественного порядка составлены административные протоколы за мелкое хулиганство и неповиновение сотрудникам полиции.

Справка УНИАН. Генеральное консульство РФ в Одессе обслуживает 4 региона Украины: Одесскую, Николаевскую, Херсонскую и Кировоградскую области.