Самые горячие темы в Совбезе ООН: Сирия, Южный Судан, КНДР и Украина – Ельченко

На вопрос, какие три темы наиболее актуальны в этом году в Совете Безопасности ООН Ельченко ответил: "Сирия, Южный Судан, Северная Корея. И, конечно, украинский вопрос, который мы постоянно держим на контроле".

По словам Ельченко, новая резолюция по правам человека во временно оккупированном Крыму будет подана в начале работы 3-го комитета (по правам человека - УНИАН) Генеральной Ассамблеи в октябре.

Посол в ООН отметил, что на выборах Генерального секретаря Украина будет поддерживать того, кто "лучше понимает подходы" нашей страны к рассмотрению в ООН вопроса российской агрессии. Однако конкретной кандидатуры он не назвал, отметив лишь, что пока есть "несколько фаворитов".

Вопрос освобождения Сенцова, Кольченко и других украинских политических заключенных, рассказал Ельченко, поднимается регулярно: "Мы постоянно напоминаем об этом нашим коллегам из других стран, так и руководству ООН. Нынешняя сессия Генеральной Асасблеї ООН предоставит новые возможности"

Позицию Украины как члена Совбеза вокруг конфликта в Сирии Ельченко охарактеризовал так: "Конфликт должен прекратиться как можно скорее. Союзники сирийского режима [в Совете Безопасности Россия], должны понять, что страдания сирийцев не стоят их амбиций". [Предположительно, Владимир Ельченко имел в виду, что амбиции Москвы не стоят страданий сирийцев - УНИАН].

Постпред в ООН рассказал, что сейчас идет работа над увеличением украинского миротворческого контингента, однако понятно, "наши военные нужны в Украине, как никогда".

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Инициативу по отказу от права "вето" при голосовании в Совете Безопасности ООН в отдельных случаях Ельченко назвал правильным, однако путь к ее воплощению, по его словам, долгий.

Напоследок журналист спросил постпреда Украины о том, как он отдыхает.

"Люблю природу, но на Манхэттене ее не найдешь. Остается бассейн, и, конечно, концерты любимых рок-групп", - ответил Владимир Ельченко.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко ожидает от 71-й сессии Генассамблеи ООН принятие резолюции по нарушениям прав человека в оккупированном Россией Крыму.